俄羅斯出兵烏克蘭引發原油價格飆漲、造成CPL主要原料「苯（benzene）」價格揚升，推進CPL穩步墊高，日本CPL廠有UBE（舊稱宇部興產）3月合約價調漲30美元，連續第二個月揚升。雖然近期原料價格下跌，但大陸目前多數CPL企業降負減產，貨源減少，下游按需採購，CPL行情走勢向上。

無獨有偶，因陸廠增產、供應過剩，日本住友化學（Sumitomo Chemical）宣布，退出尼龍上游原料「CPL（己內醯胺、Caprolactam）」事業，旗下愛媛工廠CPL設備將在10月停產。伴隨供需調件持續改善，中石化（1314）營運添利。

此外，第二季AN、MMA邁入歲休時點，加上原料丙烯價格高漲，業者積極拉抬報價，短期AN行情穩中偏強，MMA價格小漲走堅，也對台塑（1301）、中石化本業營運、轉投資收益動能加持助力。

台塑旗下AN年產28萬噸、MMA年產9.8萬噸。中石化CPL年產40萬噸，營收比63％，AN年產22.4萬噸，營收占比近三成；持股40％的高雄塑酯化學MMA年產10萬噸。

中石化表示，CPL產業仍處供過於求，但價量逐步回溫；近三年AN貿易量提升，銷量大逾產量，斗六廠也加入貢獻PA6產業，營運恢復獲利動能。除進行精細化下游拓展，並朝電子及化學原料市場切入布局，強化收益結構。

台塑指出，第二季四家AN同業安排歲修，合計年產120萬噸，占亞洲產能21.7％，加上原料丙烯價格高漲，業者積極拉抬報價，短期AN行情穩中偏強。

此外，第二季MMA有六家同業因故停車或歲修，合計年產63.5萬噸，占亞洲產能16.2％，供應過剩壓力獲得改善，預期價格持平小漲。