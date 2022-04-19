新北市一位2歲男童日前感染新冠肺炎，經過6天搶救仍在今(19)日凌晨不治，不只家人哀慟逾恆，也令許多有孩子的民眾聞之鼻酸。創作歌手徐佳瑩難過表示：「很難不感同身受，今天的新聞令我心碎」，隨即改編知名童謠《大象》，並PO出自彈自唱影片向離世的孩童道別，令不少網友聽到都忍不住紅了眼眶。

這位2歲男童的父母原本在其它病房隔離治療，但因為孩子在今(19)日凌晨病況急遽惡化，院方特別讓爸媽穿防護衣前來陪伴他走完最後一程。徐佳瑩心疼表示：「很難不感同身受，今天的新聞令我心碎。希望不會再發生。」並分享她的創作靈感：「小小的靈魂在臨走前看到自己臉上的呼吸器會不會覺得很像大象，沒有爸爸媽媽抱抱會不會太害怕……」。

徐佳瑩有感而發改編童謠《大象》，並PO出影片溫柔唱出撫慰歌聲：「大象、大象，你的鼻子為什麼那麼長？媽媽說那不是你真正的模樣；爸爸說不要害怕、來我的夢中抱抱；媽媽說你是最漂亮的小孩，轉身去玩吧，我永遠最愛的小孩。大象、大象，你是媽媽永遠的最愛，從此不會再害怕，我們抱一抱。」，她並在貼文最後標記想對男童說的話：「#轉身去玩吧，#我們抱一抱」。

網友聽了同感心疼紛紛洋蔥留言：「滿滿的眼淚，太令人難過了」、「看到文字就哭了」、「還沒有小孩都覺得很心痛了，沒有辦法想像他的爸媽此刻的悲痛」、「每個小孩都是辛苦懷孕、生產、養育長大的…就這樣沒了…很想給媽媽抱抱…」、「希望孩子們都能平安健康長大」。