「英國廣播公司」（BBC）19日報導，俄羅斯再度對烏克蘭發動全面猛攻，專家們指出，在頓巴斯（Donbas）擁有較多機動空間、天氣好轉與俄軍吸取教訓之下，烏克蘭恐面臨更艱鉅的挑戰；但也有智庫認為，俄軍疲憊、士氣低落且後勤問題未解決，「極不可能」在頓巴斯取得巨大成功。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）18日宣布，俄軍正對頓巴斯展開大規模進攻，俄烏戰爭進入「第2階段」；俄羅斯國防部19日則宣稱，其在18日夜間，以空襲壓制戰略要地斯拉夫揚斯克（Slovyansk）等13處烏軍於頓巴斯地區的陣地，並發動全面性火力打擊，過去一天內共瞄準1260個烏克蘭目標，遠高於17至18日之間的331個。

前英國聯合部隊司令部司令巴隆（Richard Barrons）上將告訴BBC廣播四台（BBC Radio 4），與烏克蘭首都基輔區域不同，頓巴斯相對空曠，且近期天氣好轉，代表俄軍裝甲部隊將有更多機會離開道路，進行大範圍機動；且俄軍應已吸取部分教訓，讓先前多以伏擊取勝的烏克蘭軍方面臨「更嚴峻的考驗」。

英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）專精陸戰的研究員沃特林（Jack Watling）也指出，為抵禦俄軍進攻，許多烏克蘭部隊已「相當疲倦」，因此接下來的戰鬥將非常艱辛；他表示，俄羅斯確實可能在5月9日「勝利日」前全面控制頓巴斯地區，但並不容易，因為俄軍單位也急需重整，「這可能是其近期的最後一次進攻」。

華府智庫「戰爭研究所」（Institute for the Study of War）則認為，俄軍在本次攻勢中可能取得部分成果，但「極不可能獲得巨大成功」，因為俄羅斯仍持續面臨士氣和後勤問題，加上自烏克蘭東北部撤出的部隊未獲充分休息與重整，代表俄軍在頓巴斯的有效戰力將遠低於總兵力，「不太可能比先前的進攻更加成功」。