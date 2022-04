「英國廣播公司」(BBC)19日報導,俄羅斯再度對烏克蘭發動全面猛攻,專家們指出,在頓巴斯(Donbas)擁有較多機動空間、天氣好轉與俄軍吸取教訓之下,烏克蘭恐面臨更艱鉅的挑戰;但也有智庫認為,俄軍疲憊、士氣低落且後勤問題未解決,「極不可能」在頓巴斯取得巨大成功。

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)18日宣布,俄軍正對頓巴斯展開大規模進攻,俄烏戰爭進入「第2階段」;俄羅斯國防部19日則宣稱,其在18日夜間,以空襲壓制戰略要地斯拉夫揚斯克(Slovyansk)等13處烏軍於頓巴斯地區的陣地,並發動全面性火力打擊,過去一天內共瞄準1260個烏克蘭目標,遠高於17至18日之間的331個。

前英國聯合部隊司令部司令巴隆(Richard Barrons)上將告訴BBC廣播四台(BBC Radio 4),與烏克蘭首都基輔區域不同,頓巴斯相對空曠,且近期天氣好轉,代表俄軍裝甲部隊將有更多機會離開道路,進行大範圍機動;且俄軍應已吸取部分教訓,讓先前多以伏擊取勝的烏克蘭軍方面臨「更嚴峻的考驗」。

英國智庫「皇家聯合軍事研究所」(RUSI)專精陸戰的研究員沃特林(Jack Watling)也指出,為抵禦俄軍進攻,許多烏克蘭部隊已「相當疲倦」,因此接下來的戰鬥將非常艱辛;他表示,俄羅斯確實可能在5月9日「勝利日」前全面控制頓巴斯地區,但並不容易,因為俄軍單位也急需重整,「這可能是其近期的最後一次進攻」。

華府智庫「戰爭研究所」(Institute for the Study of War)則認為,俄軍在本次攻勢中可能取得部分成果,但「極不可能獲得巨大成功」,因為俄羅斯仍持續面臨士氣和後勤問題,加上自烏克蘭東北部撤出的部隊未獲充分休息與重整,代表俄軍在頓巴斯的有效戰力將遠低於總兵力,「不太可能比先前的進攻更加成功」。