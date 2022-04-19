「中部地區科技緝毒研習會」召集130名緝毒團隊參加，19日起在台中市舉行，法務部長蔡清祥與會。（陳淑芬攝）

立法院今天三讀通過「毒品危害防制條例部分條文修正案」，大麻犯罪情節輕微者下修刑責。法務部長蔡清祥在台中市參加「科技緝毒研習會」表示，國家並不考慮對大麻除罪化，也不打算降級，目前還是列為2級毒品，他並向百餘名緝毒團隊宣布，持續大力掃蕩大麻犯罪。

台灣高等檢察署主辦、台灣高等檢察署台中分屬及台灣台中地方檢察署協辦的「中部地區科技緝毒研習會」，召集檢、警、調、海巡、憲兵及關務等六大系統，130名緝毒團隊參加，今起一連3天日在台中市舉行，法務部長蔡清祥今天傍晚到場與會，中部緝毒團隊表達謝意，鼓勵緝毒的投入與努力。

針對立法院三讀通過「毒品危害防制條例部分條文修正案」，蔡清祥強調，大麻並沒有除罪化，只是分別犯罪情節，處以不同刑度，國家對大麻不打算降級、也不打算除罪化，他並向百餘名緝毒團隊宣布，持續掃蕩大麻種植、輸入、販賣及使用等犯罪。

蔡清祥表示，雖然日前有鼓吹大麻合法化團體到法務部陳情，但是法務部的立場很堅定，目前並不考慮大麻合法化，大麻對中樞神經的傷害很大，法務部毒品審議委員會一直都沒有通過降等或除罪化。

蔡清祥指出，法務部續推《科技偵查法》，使科技執法更有法律依據，未來內容會更嚴謹 ，包括使用科技偵查的手段門檻提高。