輪胎遭扎鐵釘 他用黑筆「狂畫車身」標位置 網笑：在報復

這好心提醒未免太「大費周章」！網路上一段影片瘋傳，1輛白車車身被塗滿黑線，黑線一路從側車身延續到引擎蓋，再到另側車身，還寫上文字「老闆您好，請看」、「繼續看」，最後線條停留在輪胎上方，原來輪胎遭扎進1個圖釘，網友紛紛留言笑說、「已夠氣了，看到釘子整個牙起來」、「用講的不行嗎！」

臉書「爆料公社」有網友分享1段影片，影片中1輛白車一側車門遭人用黑筆寫上大大字樣「老闆您好，請看」接著黑筆就畫出「極長線條」一路從後車門畫到引擎蓋，引擎蓋還寫上「繼續看」，黑線則持續一直延續下去，直到指向另一側的輪胎上方，黑線最後畫上箭頭，原來輪胎上卡著1個圖釘。

白車被塗滿黑線，黑線從側身延續到引擎蓋，再到另側車身，還寫上文字「老闆您好，請看」、「繼續看」，最後線條停留在輪胎上方，原來輪胎遭扎圖釘。（翻攝自臉書「爆料公社」）

影片中白車僅是輪胎遭圖釘扎進，簡單地由車行取出即可，但車身卻遭人大費周章畫上幾乎橫跨3面車身的黑線，影片曝光引發討論；網友留言說「慘，畫一整圈！用講的不行嗎」、「停在不對的位子上了」、「以夠氣了看到釘子整個牙起來」、「這樣畫算毀損了」、「搞不好是員工要離職，先訂個釘子再叫老闆看」。

也有人認為影該僅是惡作劇，「用白板筆還可以」、「很俏皮！其實他用的是白板筆而已」、「應該是白板筆」；有趣的「畫車」傑作還不止發生此件，1名網友日前分享他的白色休旅車引擎蓋上出現整片孩子塗鴉，色彩繽紛的線條充斥在車身，他PO文無奈喊「連假結束，好爸爸下線囉」。