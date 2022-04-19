不滿交通部不但未撤回已送進立法院的《台鐵公司條例》草案，台灣鐵路企業工會今日臨時聯合理事會決議，除了五一勞動節「合法休假」不加班之外，今年端午、中秋、國慶也不加班。交通部長王國材晚上7點多發出〈給臺鐵員工的一封信〉1035字溫情喊話，表示這幾年交通部為台鐵員工積極爭取福利，包括結婚、生育補助從一兩千元提高到兩個月薪俸等，而公司化也是為了解決債務問題。他表示「每項承諾與保證都將白紙黑字明確入法」，他表示希望與台鐵人共同為重返台鐵榮光一起努力，「我不會放棄任何機會、任何時間持續溝通討論。」

〈給臺鐵員工的一封信〉全文如下：

各位臺鐵同仁大家好

搭乘火車通勤、探親、旅遊，既有甜美的重逢相聚，也有苦澀的別離遠行，這是所有台灣人的共同記憶與生活經驗，也是所有臺鐵人百年來孜孜矻矻堅守崗位的奉獻成果，我要代表交通部向大家說一聲謝謝！

這兩年，為了改善同仁的待遇，行政院與交通部也積極為臺鐵同仁爭取多項福利，包括結婚、生育，都從過去只有一、兩千元，提升到兩個月的薪俸，而子女的教育補助、眷屬喪葬補助也比照公務員，這都是為了慰勞同仁的辛勞，也是為臺鐵留才的努力。

然而，在去年4月2日太魯閣號重大事故後，期待及要求臺鐵改革的聲浪從未停歇，尤其對於在事故中失去生命旅客的家人們來說，他們永難抹滅的傷痛與殷殷期盼的呼求，讓臺鐵改革成為所有交通人必須堅定履行的承諾，更是使命必達的任務。

臺鐵同仁雖然努力，但長期背負龐大債務及行政組織體制的僵化下，臺鐵的體質越來越差，業務的推展欠缺自主彈性，我們必須找出方法解決債務問題，共同打造一個企業化經營的優質環境，為了實現這個願景，臺鐵公司化是必須選擇唯一道路。

回顧去年至今，在研擬臺鐵公司條例的同時，我也到各地去聆聽同仁的心聲及意見，儘可能將大家關切的意見加到條例草案內，並且參考日本、韓國的公司化經驗。我了解大家擔心公司化後，會不會因為持續虧損而影響福利與權益，經過我盡力爭取，蘇貞昌院長表達全力支持，並提出三項承諾與二項保證：因歷史包袱所造成的債務政府負擔、因配合政策所產生的支出政府補貼、基礎設備建設及重大維修由政府承擔。保證員工工作、薪資、福利都不減損、保證公務員或公司從業人員身分自由選擇。每項承諾與保證都將白紙黑字明確入法，讓大家可以放心來衝刺打拚臺鐵公司的美好未來。

臺鐵安全改革是現在進行式，在社會的期待及要求下，每天都要跟時間賽跑。未來公司組織中，地方營業處成立營運安全科，總公司成立營運安全處，董事會也設立安全委員會，另成立專責單位進行數位發展及技術研發，以追上鐵道智慧化的潮流，澈底從軟硬體改善營運安全，以符合國人期待。

未來臺鐵公司仍是百分之百國營企業，還是交通部大家庭的成員之一，交通部會持續協助臺鐵公司的發展。我們站在臺鐵最關鍵的歷史時間點上，共同為重返臺鐵榮光一起努力。我不會放棄任何機會、任何時間持續溝通討論，對於即將到來的五一勞動節，也期待所有臺鐵人能秉持交通人樂於付出、志在服務的高尚情操，拿出我們最專業、最貼心的服務，讓乘客們的臉上能夠有一如往常享受火車便捷優質服務的笑容。

再一次致上深深的感謝，也祝福大家平安！

部長 王國材