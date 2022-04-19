美國國防官員表示，五角大廈已向烏克蘭提供18門155公釐榴砲，因此將在未來幾天內，訓練一批烏克蘭砲兵來操作這些美國大砲，五角大廈稱，這是8億美元軍事援助的一部分。

星條旗報(Stars and Stripes)報導，為避免俄羅斯的攻擊，培訓將在烏克蘭境外進行，在完成第一批訓練後，他們將成為種子教官，訓練其他烏克蘭砲兵操作。美國除了提供18門大砲以外，還附帶4萬發砲彈。

五角大廈發言人約翰•柯比((John Kirby)證實了這件事，他認為烏克蘭砲兵不需要花很長時間就能操作的熟練。他說：「這不算是繁重的任務，美國的大砲基本上與其他火砲沒有什麼不同。」

烏克蘭原本的榴彈砲是蘇聯時代留下的，包括152公釐的2A65 Msta-B，以及122公釐的D-30型。 “

美國未透露提供給烏克蘭的是哪一種拖曳砲，可能是M198，或是更新式的M777。根據美國陸軍的資料，它們的射程分別為 6公里24公里。

柯比說，隨著俄羅斯準備對烏克蘭東部的頓巴斯地區發動新的攻擊，當地土地平坦，有利於使用遠程火力。

五角大樓稱，除了榴彈砲外，8億美元的武器支援還包括300枚「彈簧刀」( Switchblade)戰術無人機、11 架Mi-17直升機、200輛M113 裝甲運兵車以及其他武器和軍事裝備。 其中Mi-17直升機是原先提供給阿富汗的，在塔利班奪佔阿富汗之後，這批直升機就停留在美國。