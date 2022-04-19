↑陳威全疼惜劉文瀚勇氣，將他簽入旗下。（上行娛樂提供）

↑劉文瀚推出單曲《記得有我陪著你》，亦搭上《機智校園生活》插曲。（上行娛樂提供）

為TVBS熱播夯劇《機智校園生活》唱作插曲《機智校園》的劉文瀚，4／1愚人節當天他的臉書粉絲頁被駭，至今未能拿回，駭客還用他帳號開直播打遊戲，非常囂張，老闆陳威全第一時間以為是劉文瀚沒日沒夜掛在網上打電動，還留言訓誡：「怎麼一直在打電動？！」對方卻毫無所動，經陳威全直接找上他本人，才發現愁雲慘霧的他正想法設法拿回帳號，但已過半個月，都未得到臉書客服的回復，讓劉文瀚日日著急。

來自吉隆坡的劉文瀚曾任《星馬VOICE》選秀節目的編曲人，來自基督徒家庭的他，因為所屬教會中有樂隊編制，所以從小耳濡目染，學習吉他、鋼琴等樂器，甚至中學時就立定志向，要往音樂之路走，他很早就擔任婚禮歌手、駐唱歌手，才20歲就進到大馬樂壇，擔任台前幕後許多工作，他有天突然醒覺，動念有往華語音樂重鎮-台灣一闖的念頭。

他在2019年隻身來到台北，但他稱自己「水土不服」，工作不順利，雖然就業數年身上有存款，但先前已為家裡還清貸款，算是「歸零」來到台灣，原先他想用台北薪水養活自己，未料接踵而來的不順，讓他收入頓時變零，他餐餐吃土司，而且規定自己每天只能用50元去自助餐夾菜，「而且分成兩餐、配吐司吃！」非常清苦的吃了三個月，當時新冠肺炎出現，正當他愁雲慘霧時，出現了伯樂，讓他至今銘感五內。

這位伯樂就是大馬同鄉、也是上行娛樂CEO陳威全，陳威全發現這位不可多得的人才，在台舉目無親，馬上要他到自己公司上班，陳威全表示自己當年獲周杰倫所屬的阿爾發唱片賞識簽約，但因公司改組，他也被解約，當時一顆年輕的心徬徨、無助，「所以我很能理解文瀚的心情，當年我也遇到貴人、朋友鼓勵，希望我也能將這份溫暖的善意，帶給更多有志音樂的年輕人！」