新光三越母親節史上最狂回饋，推出《金媽獎》盛典致敬每一位金獎媽媽，首4日首度規劃全館滿千元贈「千點」。（吳松翰攝）

新光三越全檔期聯手「廚具界LV」LE CREUSET，推出共10個品項的精品廚具集點送。（吳松翰攝）

4月21日起，新光三越可用6000點純點兌換，或50點＋800元加價購LE CREUSET花型盤（中）2入。（新光三越提供）

預定母親節大餐：信義新天地黑武士特色老火鍋芋頭排骨鍋底，推薦價300元至1100元起。（新光三越提供）

4月21日新光三越TOD’S BOW迷你斜背小包，推薦價4萬5700元。（新光三越提供）

歡慶母親節到來，新光三越今年擴大百萬會員回饋，推出史上最多重的skm points回饋好康，包括母親節首4日（4月21日至4月24日）首度規劃全館滿千元贈「千點」，及名品、珠寶、大家電、法雅客、[i]Store單筆滿萬元送4000點skm points等超強回饋，預計今年母親節檔期目標業績48億元。

新光三越表示，此次重磅聯手精品廚具Le Creuset集點送，4月21日起至5月31日，期間扣指定skm points點數或加價購，即可將Le Creuset廚具帶回家，包括扣3000點或50點＋400元，可兌換「花蕾系列深盤」、扣6000點或50點＋800元，可兌換「花型盤（中）2入」，提供市價2.3折的超優惠價。

此外，會員更可於新光三越App的「點數專區」，兌換心儀的商品，或扣點參加抽獎，把百萬名車帶回家，其中4月21日至5月8日，於新光三越App扣skm points 20點，就能抽全台最頂級奢華的溫泉度假村「虹夕諾雅谷關七夕住宿券」，價值3萬4000元。而活動期間首次成為新光三越會員，並下載APP綁定skm pay，消費達檻還有400點skm points到手。

今年新光三越也以「金媽獎」為主題，拍攝一系列《金媽獎頒獎典禮》微影片，向媽咪們致敬，並歸納出無法出國但持續夯賣的名品、輕奢美妝保養、珠寶配件、提升生活儀式感的家電3C，及香氛等5大趨勢禮品，並聯手50大重量級品牌，推出「超級品牌日」新品首賣，及4折起的爆款品等連續18天線上線下開搶，透過新光三越skm eats、App精選優惠、skm online、熟客系統等渠道，滿足消費者送禮需求，就算疫情不便出門，採買禮物也省時省力。

另，受到近期疫情升溫，新光三越也精選母親節餐廳、蛋糕，4月25日至5月8日，透過skm eats外送獨享經典餐點85折、不限金額免運費。如信義新天地的福里安花神、Due Italian餐廳、台中中港店點點心等，用skm eats輕鬆就能送到家。