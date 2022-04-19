《一家團圓》女主角李燕PCR陽性確診，男主角陳冠霖發高燒。（三立提供）

張郁婕陷染疫危機，在《一家團圓》與林則希對戲最多。（三立提供）

三立8點檔《一家團圓》疫情越演越烈，先爆出梳化助理確診，接著女主角李燕自行快篩出現陽性反應，昨（19日）PCR檢驗結果呈現陽性，李燕證實確診，她劇中妹妹張郁婕也快篩陽性，但PCR結果尚未出爐，跟李燕最密切接觸的男主角陳冠霖，則發高燒到38.8度，不過他快篩3次都陰性，PCR結果也陰性，他說目前正自我隔離檢疫中，就怕只是偽陰性。

李燕受訪時表示，她打1922確認後，19日一早6點多自行前往輔大附設醫院，然後在急診室外面進行PCR檢測，遇到的急診室醫師人非常溫柔親切，下午4點她接到通知確定是陽性確診，「我的CT值是22.16，不過目前僅有喉嚨不舒服、精神狀態一切正常」。李燕特別感謝醫護人員在這麼繁忙的工作壓力下，仍保持的熱情、耐性，真的非常辛苦，她也再次呼籲大家一定要去打第3劑，才能確保萬一染疫症狀也不會太嚴重，「我自己就是打了兩劑AZ加莫德納」，並提醒大家放寬心，如果確診也不要害怕，「大多數人染疫就是像感冒一樣的症狀，這是遲早要面對的」。

她說從快篩陽性消息曝光後，手機簡訊就炸掉回不完，就連「前夫」彰化縣議長謝典霖也傳訊息關心她還好嗎。多數人被宣布確診心情都是晴天霹靂，她淡定地說，自從劇組有人確診，她就做好心理準備，尤其確診的梳化助理是每天和他們近距離朝夕相處，演員錄影又是不能戴口罩。她對於這兩天接觸到的人感到非常抱歉，不過包括劇組演員、工程班工作人員、三立副總龔美富等人都反過來安慰她，說沒有人願意發生這種事，同劇的王宇婕還一直說要幫她禱告。

她說，由於走完整個隔離基本流程順利的話至少要17天，閒不下的她最擔心被關17天怎麼辦，已計畫應該會每天在家都上班、遙控保養品公司，而且也看不到自己的毛孩黃金獵犬「大器」。此外由於廚藝不佳，她這兩天都吃泡麵，考慮接下來要叫外送，可以送到門口，或點超市外送自己煮，「但我前幾天煎兩顆蛋，是黑的！哈！」

對於劇組疫情連環爆，李燕至少要17天後才能復工，陳冠霖也從19日凌晨自我隔離7天，已請經紀人向劇組告假，三立對此表示，《一家團圓》劇情內容將配合演員變動，進行劇情調整，也期待演員健康重返工作崗位。因李燕劇中剛嫁給陳冠霖，舉行盛大婚禮戲，剛好告一段落，因此會先改寫其他條線。