近期受新冠疫情影響，大陸目前疫情嚴重地區的鮮活農產品供應「壓力山大」，部分城市出現「買菜難、買菜貴」的問題，在生活必需品的配送方面「最後一公里」還有「最後一百米」問題非常突出。今天（4月19日）下午，大陸國務院聯防聯控機制召開新聞發布會，針對目前疫情地區居民生活堵點難點問題提出解決之道。

★問題一：如何採取有效措施，確保「菜籃子」產品有效供給？

大陸農業農村部合作經濟司副司長、一級巡視員毛德智表示，大陸全國「菜籃子」產品的生產總量是有保障的，目前在田蔬菜面積7384萬畝，4月上旬產量達到了1930萬噸，相當於可提供每人每天2.7斤菜。第一季肉蛋奶產量同比也分別增長了8.8％，2.5％和8.3％，水產品供應平穩，從量上來看是完全可以滿足廣大群眾消費需求的，目前主要問題是部分地區物流配送不暢。

近期受疫情影響，一些地區不同程度遇到了田間地頭採收難、跨區運輸難、市內配送難等問題。針對這些問題，下一步，大陸農業農村部將會同交通運輸、商務等部門採取有效措施，全力打通堵點卡點，做好「菜籃子」產品穩產保供。毛德智提出四點要求：

一是抓好「菜籃子」產品生產。合理安排蔬菜熟期品種和上市檔期，推動大中城市發展生長期比較短的速生葉菜、芽苗菜生產，加快成熟上市，增加就地就近供應。保障出欄畜禽、出塘水產品正常運銷秩序，暢通種畜禽（苗）、飼料等供應運輸。積極引導規模經營主體開展互助合作、互換用工，確保生產及採收正常開展。

二是促進「菜籃子」產品順暢流通。會同有關部門督促各地把糧油、蔬菜、水果、肉蛋奶、水產品等農產品納入常態化疫情防控重點保障物資範圍，對重點物資運輸車輛優先發放大陸全國統一的通行證。對司乘人員通信行程卡綠色帶＊號且跨省份進出涉疫地區的農產品運輸車輛，在持有通行證並符合防疫要求的情況下，不得隨意限制通行或擅自勸返。

三是加強重點地區「菜籃子」產品保供。推動全域封閉地區盡快設立「菜籃子」產品中轉調運站、接駁區或分撥場，採取「換人不換車」、「一車一消殺」等方式，解決跨區運輸問題。實行通信行程卡「白名單」管理模式，在嚴格落實健康監測和核酸檢測等措施的基礎上，對進出全域封閉地區的貨車司乘人員原則上不進行隔離。同時，盡快恢復批發市場、社區菜店等流通節點功能，加強社區配送保障。

四是做好「菜籃子」產品產銷對接。推動大中城市與主產區建立穩定的產銷合作關係，組織批發市場、商超企業、電商平台等主體與生產基地直接對接，穩定貨源、順暢產銷。對囤積居奇、哄抬物價、惡意炒作等行為予以堅決打擊。

★問題二：現在受疫情影響，在部分地區「最後一公里」還有「最後一百米」的配送問題非常突出，想請問郵政快遞業在這方面將如何發揮作用？

大陸國家郵政局市場監管司副司長邊作棟表示，針對部分地區在「最後一公里」和「最後一百米」的配送問題，目前已經安排做好四方面的工作：

第一，保障防疫安全，堅決貫徹落實黨中央、國務院關於疫情防控的決策部署。按照各地防疫部門具體要求，不斷優化疫情防控舉措，保障行業防疫安全。

第二，根據地方政府實際需求，配合做好應急物資和生活必需品的運輸和配送。比如在上海，京東、郵政、順豐、圓通等企業積極發揮各自優勢，全力以赴助力城市物資的保供工作。截止到4月18日，上海市郵政快遞企業日均參與保供的車輛已經有1200餘輛，參與人員約有3000餘人，累計運送的生活物資已經達到6000多噸。在吉林，省郵政管理局統籌全省10家郵政快遞企業的運力資源，納入到省疫情防控物資保障的任務清單，克服困難，累計投入車輛近萬輛，運輸疫情防控和生產生活物資。當然，上海和吉林只是一個縮影，大陸全國上下的郵政快遞業都在為疫情防控和保供保暢持續貢獻力量。

第三，參加志願服務。各地郵政快遞企業紛紛自發組成志願者團隊，或者保供突擊隊，充分發揮基層黨組織的戰鬥堡壘作用和先鋒模範作用，主動承擔疫情封控地區的居民生活必需品和防疫用品的社區配送工作。上海市已經累計有超過4000名快遞小哥投身社區志願服務，在一線服務中發揚「小蜜蜂」精神。

第四，鼓勵使用新技術、新工具，乃至創造新業態。比如京東等快遞企業就調運了無人智能快遞車，在封控區域開展無接觸配送，有效降低疫情傳播風險。在當前疫情防控的關鍵階段，大陸全國郵政快遞業還將發揮同舟共濟、共克時艱的精神，旗下的郵遞員和快遞小哥也將繼續「冒疫奔忙」，為疫情防控和保障民生貢獻力量。