台立陶宛經貿關係去年就開始強化，外貿協會上週在台北世貿一館2樓規劃全台首間「立陶宛商品展示中心」。經過一週，今日傳出首張訂單出爐。供應全聯、家樂福通路的食品貿易商，宣布要採購2個貨櫃的立陶宛知名品牌Amber pasta義大利麵，後續還要買葵花油。

今日(19)亞洲台灣商會聯合總會理事陳敏昭、楓緣國際有限公司總經理陳志豪應貿協董事長黃志芳邀請，前往參訪立陶宛展示中心，現場立刻決定下單2個40呎貨櫃的立陶宛知名品牌Amber pasta義大利麵(Marco系列)。後續亦預計跟另一家立商Ekko洽訂葵花油。

陳敏昭是「三協成事業有限公司」及「楓緣國際有限公司」兩家食品貿易商的國際總監，負責引進多國食品，如義大利麵和紫蘇油、酪梨油等油品，鋪貨於全聯、家樂福、萊爾富及全家等各大賣場與便利商店通路。

她表示，貿協去年連串立陶宛推廣活動，公司就因此進口立陶宛商品，包含在全聯上架立陶宛蔬食品牌VEGGo的燕麥奶及杏仁奶。

貿協表示，立陶宛展示中心展示中心展出該國五大優勢產品，包括食品、雷射、木材、琥珀與生技產業，超過20家立商參與及百項產品露出。開幕至一週，參觀人數突破百人。