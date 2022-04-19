作為大陸首個外商獨資的整車製造專案，備受關注的特斯拉上海超級工廠今（19日）復工。據大陸媒體報導，關閉了近3周的特斯拉上海臨港超級工廠8000名員工一早就到崗，特斯拉方面稱，目前正在全力協調零組件上下游產業鏈，以支持復工復產。

第一財經援引知情人士指稱，特斯拉昨（18日）晚就已基本完成了復工準備，今日一早，電池電機模組就開始全速運轉，目前整車裝配也在逐步恢復。此外，在特斯拉二期整車廠內，1600名生產物流人員也讓幾條流水線運轉起來。

知情人士指出，特斯拉產能將在未來3、4天內整體恢復到單班滿產的水準，目前的整車零組件庫存預計能夠滿足一周左右的產能，後續產能還需要看供應鏈的情況進行調整。

特斯拉位於上海臨港的工廠主要生產Model 3和Model Y車型。特斯拉上海超級工廠去年年產接近50萬輛電動車，每周產量接近1萬輛。相關人士表示，特斯拉正在工信部以及上海經信委、臨港管委會等部門的支持下，積極推動100多家供應商復工復產，並使物流鏈進一步暢通。