國內糧食自給率逐年下滑，為強化國民對於我國農業及農產品之認同、信賴及支持，行政院在2021年5月通過「食農教育法」草案，並於今(19)日三讀通過，預計初期將投入10億推廣，讓國人支持國產農產品、惜食減少浪費，並促進在地經濟及農業的發展。

根據農委會統計，我國糧食自給率逐年下滑，1985年還有56％，但35年過去，到了2020年僅剩31％，使得糧食大量依賴進口，也增加許多糧食供應上的不確定性。

農委會主委陳吉仲表示，推動「食農教育法」是第6次全國農業會議的結論之一，是為了讓國人更加認識台灣的農業及國產農產品，鼓勵地產地消、減少糧食浪費並提高糧食自給率的重要法案，涵蓋的對象包括家庭、學校、政府部門、農民團體、食品業者、社區、民間團體等，幾乎全民都包括在內。

陳吉仲指出，「食農教育法」的重點施政工作在於推動食農教育，透過成立具有法律地位的「食農教育推動會」，整合各部會、學者專家及民間團體等共同推動食農教育。另外我們也將政府、公營事業、行政法人、學校、幼兒園、政府捐助財團法人應優先使用國產食材明文入法，鼓勵各級學校及幼兒園優先參與食農教育課程活動，規定寬列預算支持食農教育，並將減少食物浪費、增進健康飲食、使國民免於飢餓訂定為政府的義務。

農委會輔導處副處長陳怡任表示，預計初期將投入10億進行推廣，當中包含規劃及補助，雖然有些產業輔導和食農教育內容有所重疊，但未來會在分工上進行區隔，希望未來透過食農教育來提高糧食自給率，減少對進口的依賴。