「氣候變遷因應法」草案在今年2月已將草案送往行政院，並傳出會在本周的4月22日世界地球日前通過行政院院會，環境權保障基金會呼籲應納入氣候公民訴訟。

環境權保障基金會表示，氣候訴訟已經是世界趨勢，過往在德國、法國、荷蘭等許多國家都已有人民勝訴的案例，如荷蘭環境組織Urgenda控告荷蘭政府的氣候訴訟，成功促使荷蘭提出更進步的減量目標，這不僅是全球第一次由法院強制要求政府修正減碳目標的案例，也是一個NGO協助政府推動氣候變遷政策的經典案例。

環境權保障基金會說，對於國家行政的不作為，我國立法者也訂有許多環境公民訴訟條款，包含：環境影響評估法、空氣污染防制法、土壤及地下水污染整治法、水污染防治法、海洋污染防治法、廢棄物清理法…等。然而，以「溫室氣體減量」為主要目的之一的氣候法與上述法規相同，都在管制污染排放源下足苦工，何以環保署卻將氣候法置身事外，不願納入公民以訴訟監督行政怠惰的可能性？

環境權保障基金會指出，由於氣候管制的大尺度面向，人民受到的權利侵害，在法律上難以證明是起因於特定違法的排碳行為，所以一旦主管機關不作為，受害人民對於惡質企業的違法排碳行為可謂束手無策。對此，各國苦思環境管制的可能性，不僅在國際法層次已有許多討論，也在國內法領域納入許多原則，我國在2050淨零排放的目標下，相關轉型工程比過去更需要捲動民間的力量才可能共同達成。

環境權保障基金會期待，環保署對於政策與執行作為等更有信心，同時對公民參與抱持更加開放的態度，我國過去其他環境規範，也沒有因為增訂了公民訴訟條款，造成行政機關或法院頻於應付公民訴訟的情形。氣候公民訴訟並非洪水猛獸，僅是末端人民監督行政作為，並達成政策完整溝通的一種形式，因此在修訂氣候法的這個關鍵時期，環保署更應基於公民監督決策的精神，將氣候公民訴訟納入，才不致錯失機會而落後於各國環境公民參與的進程。