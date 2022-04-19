芬蘭73歲總統確診COVID-19 遠距繼續工作 20:362022/04/19 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 芬蘭總統尼尼斯托（中）確診COVID-19。（圖／美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 芬蘭總統府發表聲明指出，現年73歲的總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）今天確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），將遠距繼續工作。 芬蘭總統府聲明表示：「尼尼斯托總統雖然染疫，但狀況良好，正以遠距繼續工作。」聲明還稱，他原定4月21至22日前往挪威的官方訪問將延期。 大南瓜19天長80斤 新北6屆冠軍拚亞洲紀錄 法國總理：馬克宏若勝選連任總統 內閣將總辭 #總統 #19 #遠距 #繼續 #73歲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新台幣連三貶收29.23元 續創近19個月新低 17:322022/04/19 財經 澤倫斯基與IMF總裁 商討烏戰後重建 04:102022/04/19 國際大事 疫情又燒進總統府 委外電腦維修員確診 15人快篩結果公布 22:452022/04/18 政治 利用總統專機夾帶私菸 菸為非漏稅物品 律師聲請鑑定 17:412022/04/19 社會 高顏值武俠隨心放置手遊《放肆武林》 俠客就位4／19放肆開服 14:512022/04/19 科技 73歲阿伯跌倒後變輪椅族 原來另有隱疾 11:522022/04/18 健康 時碩去年及首季營運報喜 19日起連兩天法說 13:342022/04/19 財經 赴彰中演講被問「選2024嗎」 陳建仁：要看上天安排 13:232022/04/19 政治 疫情趨緩 巴西結束COVID-19衛生緊急情況 11:002022/04/19 國際 TIDF聚焦女性視角 回探1990年代台灣女性私電影 14:202022/04/19 娛樂 《國際金融》躺平太久無法翻身 日圓往128前進 10:022022/04/19 財經 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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