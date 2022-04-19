芬蘭總統府發表聲明指出，現年73歲的總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）今天確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），將遠距繼續工作。

芬蘭總統府聲明表示：「尼尼斯托總統雖然染疫，但狀況良好，正以遠距繼續工作。」聲明還稱，他原定4月21至22日前往挪威的官方訪問將延期。