俄烏戰爭爆發近2個月，前空軍副司令、退役中將張延廷19日表示，俄烏戰爭若繼續打下去，以北約、美國全數支持烏克蘭，對周邊的塞爾維亞而言，將帶來很大的壓力，塞爾維亞恐會因生存所迫，將一面倒的倒向俄羅斯和中國大陸，且可能不光是軍事層面，在經濟上也會有一面倒的趨勢。

根據《路透》 報導，塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）18日指控，烏克蘭和一個他未點名的歐盟（EU）國家針對塞爾維亞航空公司（Air Serbia）客機發出一連串虛假的炸彈威脅。路透社報導，從2月下旬俄羅斯開始侵略烏克蘭以來，塞爾維亞航空公司有超過10多架航班因為炸彈威脅而被迫返回塞國首都貝爾格勒或俄國首都莫斯科，貝爾格勒的機場也至少3度被疏散。

幾乎完全依賴俄國天然氣和石油的塞爾維亞拒絕對克里姆林宮實施制裁，並維持飛往莫斯科的定期航班。武契奇表示，塞爾維亞將「基於原則」繼續這樣做。

張延廷19日在《TVBS》政論節目「新聞大白話」表示，俄烏戰爭若繼續打下去，以北約、美國全數支持烏克蘭的態度，對周邊的塞爾維亞而言，給了很大壓力。塞爾維亞因為過去的歷史因素和地理位置同為內陸國家，和俄羅斯會有一種感同身受的感覺。因此，當北約對其施壓，塞爾維亞因為生存所迫，在軍事上只好選擇買俄羅斯和中國大陸的武器，和整個北約組織站在對立面。

張延廷直言，如果北約和塞爾維亞的關係沒有改變，俄烏戰爭也持續打下去的話，塞爾維亞將一面倒的倒向俄羅斯和中國大陸，且可能不光是軍事層面，在經濟上也會有一面倒的趨勢。因此，北約對塞爾維亞的壓力不能「過力」，一過力的話，軍事上會倒向的更明顯，尤其是中國大陸，因為塞爾維亞是個小國，沒有辦法獨當一面，一定要找一個「大哥」依靠，在歐洲就是俄羅斯，亞洲就是靠中國大陸。