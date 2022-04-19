美國國務院日前發佈《2022年軍控遵約報告》，指責中國未遵守暫停核試驗、導彈防擴散承諾，並對中國履行《禁止生物武器公約》提出質疑。中國外交部發言人汪文斌今天（19日）在例行記者會中駁斥，美方的指責是捕風捉影、子虛烏有。

汪文斌表示，中方注意到有關的報告。美國每年都炮製所謂「軍控遵約報告」，擺出一副法官的姿態，對他國軍控和防擴散政策和實踐指手畫腳，將自身標榜為模範，這十分荒唐。

「事實上，大家看到的是，美國在軍控和防擴散領域的遵約記錄劣跡斑斑。」汪文斌舉例，近年來，美國對國際軍控條約和機制採取利則用、不利則棄的實用主義態度，接連退出《中導條約》、《開放天空條約》，撤銷簽署《武器貿易條約》，在伊朗核問題上反反覆覆。

汪文斌指出，美國向澳洲這個無核武器國家提供核潛艇技術，合作開發高超音速武器，向他國出售可攜帶核彈頭的戰斧巡航導彈，加大核擴散風險，衝擊國際核不擴散體系。美國獨家阻擋《禁止生物武器公約》核查議定書談判，並在全球設立生物實驗室開展生物軍事活動。美國還是唯一沒有完成庫存化學武器銷毀的《禁止化學武器公約》締約國。

汪文斌斥責，美方所作所為嚴重破壞全球戰略平衡與穩定，阻礙國際軍控與裁軍進程，受到國際社會的普遍譴責。美方不反躬自省，反而不斷向其他國家潑髒水，實質是為自身擺脫條約義務製造藉口，尋找替罪羊。對此國際社會包括美國的有識之士都看得十分清楚。

汪文斌強調，美方對中國的指責純屬捕風捉影，子虛烏有。中方一貫本著負責任的態度，認真履行自身承擔的國際義務和承諾，堅定致力於多邊主義，始終堅持維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序。

汪文斌表示，近年來，中國積極參與《不擴散核武器條約》、《禁止生物武器公約》、《禁止化學武器公約》等審議進程，推動外太空軍控法律文書談判，發佈全球數據安全倡議，向聯合國提交關於規範人工智慧軍事應用的立場文件，為加強和完善國際軍控與防擴散體系、維護世界和平安全作出了重要貢獻。在遵守軍控條約方面，中美兩國的表現孰優孰劣，國際社會自有公論。