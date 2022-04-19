安心亞在《牛車來去》中打赤腳、農婦裝扮曝光。（公視提供）

安心亞在《牛車來去》中打赤腳、農婦裝扮曝光。（公視提供）

導演李岳峰（前排左二）率《牛車來去》主演阿弟（前排右起）、高欣欣、楊烈、安心亞、曾子益、游耀光（後排左起）、鄧雨忱、葛丞、蔡昌憲、黃霆晏等人齊亮相。（公視提供）

《牛車來去》主演蔡昌憲（左起）、安心亞、楊烈、高欣欣一起現身岸內糖廠影視基地。（公視提供）

公視董事長陳郁秀遠赴台南鹽水「岸內糖廠影視基地」片場探班，慰勞《牛車來去》主創團隊工作人員。（公視提供）

由公視及中華電信共同出品、金鐘名導李岳峰的全新力作時代生活劇《牛車來去》，現正於台南鹽水「岸內糖廠影視基地」緊鑼密鼓拍攝中，安心亞、楊烈、蔡昌憲、高欣欣、蕭景鴻、曾子益、葛丞、鄧雨忱、游耀光等演員19日首度以劇中復古造型曝光，已曬黑一大圈的安心亞直言，這不僅是自己有史以來最「黑」，赤貧困苦的農婦「阿春」也是她演過最窮的角色，開拍至今完全沒穿鞋子！

《牛車來去》描述1943年起關於台南農村的佃農、地主等各階層人們故事，在這全台語劇中，安心亞展現過人適應力；製作人李怡慧形容她「幾乎什麼苦都吃了」，在溪裡「摸蜊仔」（捕蜆）、抓蝦、洗衣服，前幾天也跟劇中的牛演員有了「第一次的親密互動」。安心亞表示，定裝時就知道很窮、早已有心理準備，但真正拍攝時，傻眼狀況還是不少，特別是抓蚯蚓、餵豬跟她想像不太一樣，甚至還要徒手拍碎蝸牛，對怕蟲的她真的很難，尤其是要抓她最怕的蚯蚓時，真的嚇到一邊哭一邊抓，一度還遇到蚯蚓鑽到土裡很深處，只好「用拔的」，快把她嚇死，正式拍攝時就是「閉著眼睛，叫阿春給我力量！」導演李岳峰爆料她：「哭了一早上，摸一下哭一下！」

除了被最怕的蚯蚓嚇哭，戲裡經常要餵豬、餵雞鴨的她也苦笑說真的很難餵，「現在豬又不吃地瓜葉！所以叫根本不過來。」此外她也要抓蟲、蝸牛、蚯蚓餵雞，「現在的雞鴨也不吃蚯蚓，尤其是鴨，工作人員會加飼料，等到鴨吃的那一刻 ，全場歡呼！」幸好她後來慢慢克服對會動的活體的恐懼，「到後來抓蚯蚓已經不覺得是蚯蚓了！沒那麼怕了」。劇中她也與牛對戲，覺得牛很乖很可愛、眼睛好像會說話，「牛還會挫賽，當時牠屁股對著我們，幸好剛好移開，只差一點就要挫在我們臉上，我就要整個頭都是牛屎了！」

安心亞坦言現在也是她皮膚最黝黑的時候，而且還會繼續黑，但她不擔心，因為自己本來皮膚就很白，喝維他命C就可以很快白回來，她自己也覺得皮膚黑挺好，「看起來比較健康，而且黑的裸體比較好看！」一說完馬上後悔，笑說現在黑的裸體只能洗澡時自己看，「期待有一天有人看到！」對黑皮膚上癮的她，拍完這一部戲後想要有一段時間都先黑著，除非有工作需要變白。

除了史上最黑，她說「阿春」也是她演過最窮的一個角色，「所有角色都沒有那麼窮！窮到衣服破了都要補，坐在路邊會有人丟錢給我們！」飾演弟弟的蔡昌憲笑回：「誰會那麼窮啦！我也沒有啊！《苦力》也沒有窮成這樣！」

飾演安心亞老公的蕭景鴻被問到防疫與小孩話題時，身為阿Ben、徐小可好友的他瞬間表情為難， 表示「就順其自然、與病毒共存，大家一起加油」，坦言聊到小孩跟疫情很敏感，「因為朋友最近有一些事情。有關心他們，但不好多說什麼。不過因為我台北、南部來回跑，防疫工作還是要做」。至於如果小孩可以打疫苗會讓自己3個小孩施打嗎？他也似受好友夫妻檔失言風波影響而拒答，並坦言自己沒有打第3劑，記者追問他到底有沒有打疫苗？ 他則推說：「這就別問了！」

台南鹽水「岸內糖廠影視基地」係台灣第一座結合歷史時代場景、影視製作與文化推廣的影視園區。2018年公視視史詩旗艦戲劇《斯卡羅》率先於基地內，搭建清代臺灣府城內街道、醫館、商店與住屋等。《牛車來去》團隊為符合拍攝所需的歷史背景，耗費一個半月時間，將建物加工成1943年代的閩南建築，劇中楊烈飾演的地主陳進丁的「德隆發商號」三間店鋪，以及商號員工宿舍、倉庫都位在基地內。公視董事長陳郁秀與中華電信個人家庭分公司總經理蘇添財19日特別遠赴片場探班，慰勞主創團隊工作人員。

導演李岳峰堪稱「台語文大辭典」，在片場偶爾會靈機一動，加入符合當下情境的台詞，讓安心亞一時呆萌地問「真的要這樣講？」鄧雨忱則表示看劇本、對白，「一開始真的很緊張，擔心台語會講不好」；曾與李岳峰合作過《苦力》的「學長」蔡昌憲這次飾演安心亞的弟弟、個性機靈的「水蛙發」，便教她們倆隨身攜帶手機錄音，把台詞重新回放幾次聆聽、記熟，讓安心亞直呼「大家真的對我好好」。

劇中楊烈、高欣欣不論筆挺的西裝與典雅的仕女服裝、首飾，坐擁大宅，處處可見地主的氣派；楊烈還特別找老師研究昔日商號老闆服裝，「從外表到姿態都一絲不苟」，只是劇中若遇上冬天厚重衣物裝扮，在南台灣的豔陽天下拍攝，難免汗流浹背。

今《牛車來去》劇組拍攝當年大地主囿於戰爭期間肉品受政府管制，為了祭祀所需三牲，遂拜託鄉下的佃農們幫忙從村落裡攜出私宰肉品；安心亞、蔡昌憲、蕭景鴻、曾子益等人冒風險將肉塞在麻竹管裡，或裝成嬰兒模樣揹在身上，偷送到大地主家中，展現兩家交好的情誼，以及大時代裡小人物有情有義的故事。