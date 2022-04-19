投行美銀發表最新報告，將中國2022年的GDP增長基線預測下調至4.2％，最悲觀增速為3.5％，主要關注大陸對新冠疫情的防控措施帶來的干擾；該行預期大陸短期內會推出更有效的政策放寬包括降息及放寬房地產限購等。

大陸將2022年GDP增長目標設定在5.5％左右。

美銀稱，上海及周邊城市實施的封控不僅打擊當地需求，還導致該地區內外的物流和廣泛的供應鏈中斷。即使這些管控制措施最終取消，經濟活動將在今年中逐漸回復正常，但這對經濟增長的沉重打擊看來不可避免。

美銀將中國今年實質GDP增長預測由4.8％下調至4.2％，這是基於該行預期現時在長三角一帶的封控措施持續至5月，以及假設其他主要城市或製造業中心沒有進一步的全面封城。這樣經濟活動在第二季可能受到較大衝擊，但自第三季起將溫和回升。

美銀稱，若大陸新冠疫情演變成預測的悲觀情景，更多的主要經濟中心部分或全部封控，對增長造成的衝擊可能會變得更加嚴重和持久。 在這情況下，即使立即放寬政策，預計今年實質GDP增長將進一步放緩至3.5％。