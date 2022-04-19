那那大師特別與偶像克莉絲汀造型致敬。「小鋼砲娛樂提供」

那那大師首次舉辦個人售票演唱會。「小鋼砲娛樂提供」

那那大師將於個人生日7／9當天在華山Legacy Taipei舉辦「那那大師 那音世界巡迴演唱會唯一台北站」。為迎接個人首場售票演出，那那激動表示：「從沒想過當初在網路上鬼吼鬼叫的我，現在可以開演唱會，當天絕對會給所有人滿滿的愛與溫暖。」向來對造型十分有想法的那那，為了演唱會視覺拍攝，特地以偶像克莉絲汀(Christina Aguilera)在電影《紅磨坊》主題曲〈Lady Marmalade〉MV裡的打扮做為造型靈感，造型雖亮眼吸睛，他卻自嘲有時很像電影《慈禧秘密生活》裡的邱淑貞抱著龍柱的性感畫面，差點笑場。

出道邁入五周年的那那大師，打造「那那大歌廳」與「你最近好嗎？」招牌單元，獲得「女明星鬆弛劑」、「男明星興奮劑」等稱號，包括李玟、莫文蔚、蔡健雅、周興哲、盧廣仲與韋禮安等人都是座上嘉賓，連美國小天后艾娃麥斯(Ava Max)都被他征服。對音樂擁有無比熱情的他，去年就跟團隊計畫要舉辦個人演唱會，無奈碰上疫情攪局，第一時間就決定延期，不過那那也表示：「當時其實鬆了一口氣，覺得自己還沒準備好。在歷經一年來的醞釀，現在心態已調整到最佳狀態，希望可以帶給觀眾最真誠還有燃燒自我的音樂世界。」演唱會取名為「那音」，即那那好聲音的趣味簡稱，代表獨特嗓音響徹雲霄令人難忘。

日前那那大師拍攝演唱會海報視覺，特別以偶像克莉絲汀(Christina Aguilera)為靈感，化身傳奇瓶中精靈致敬，他笑說：「過去常在節目分享我對克莉絲汀的喜愛，包含我的招牌滾喉音唱腔也都是從她的歌曲學習，甚至還因為太愛她，一路追星到美國去看演唱會，這次希望透過跟她致敬，來表現對歌唱的喜愛。」那那大師當天不僅腳踩18公分細跟高跟鞋，金色波浪捲髮搭配鮮豔眼妝，宛如天后誕生氣勢，高達160公分的巨型紅色麥克風道具更讓他大讚為整體造型加分，不過拍攝過程因為要不斷抱著巨大道具變換姿勢，一度笑場以為是邱淑貞在拍《慈禧秘密生活》。

關於演唱會曲目安排，團隊多次討論與調整，除了囊括華語與西洋經典超嗨舞曲讓全場盡情跳起來，也特地回歸自我心理狀態，將身為網紅一路走來遭遇到的風風雨雨與辛酸娓娓道來，用歌曲唱出心聲，與粉絲近距離交流。至於合作嘉賓，那那表示將有意想不到的驚喜，絕對要給歌迷難忘的一晚。「那那大師 那音世界巡迴演唱會唯一台北站」將於4／27(三)中午12：30在ibon售票系統機台與網站同步開賣。