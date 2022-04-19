所羅門群島準備與中國簽署的一項安全協議引起美國及地區國家高度關切。白宮在美東時間周一（4月18日）表示，白宮印太事務協調員坎貝爾（Kurt Campbell）和美國國務院亞太事務最高官員本周將前往所羅門群島訪問。中國外交部發言人汪文斌今天（19日）在例行記者會中質疑，美國官員這趟出訪的目的，是關心島國還是另有所圖？

白宮國家安全委員會在一項聲明中說，由坎貝爾和負責東亞和太平洋事務的助理國務卿康達(Daniel Kritenbrink)率領的包括美國國防部及美國國際發展署官員的代表團，將訪問所羅門群島、斐濟和巴布亞紐幾內亞等3國，聲明沒有提供具體出訪日期。

據澳洲廣播公司報導，根據一份外洩的中國-所羅門群島協議草案，北京將被允許在所羅門群島駐紮海軍船隻和安全人員，以保護中國在此的數十億美元的基礎設施投資。外界認為，美國代表團此行的重點將是力爭廢止已草簽的中所安全協議。

汪文斌對此表示，中方多次指出，中所安全合作是中所關係不斷深化、兩國互信不斷增強、雙邊合作不斷拓展的體現和成果。有利於提升所方維穩能力，有利於促進所羅門群島社會穩定，有利於增進所羅門群島人民及各國在所公民的共同利益和福祉，得到所方和其他太平洋島國的理解和支持。

汪文斌說，美國在所羅門群島的使館已經關閉了29年。有報導指出，美國國務卿上一次訪問太平洋島國斐濟是在37年之前。時隔多年，美國高官突然興師動眾地訪問太平洋島國，究竟是關心島國還是另有所圖，大家對這個問題都感到很有興趣。

汪文斌指出，「太平洋島國不是誰家的後院，更不是地緣對抗的棋子。島國有對外合作多元化的實際需要，也有自主選擇合作夥伴的權利，蓄意渲染緊張氛圍、挑動陣營對立的做法，在島國地區沒有市場，干擾阻撓島國對華合作的圖謀，也注定徒勞。」

汪文斌強調，中國始終是南太地區和平的建設者、穩定的促進者，美國等個別國家一邊無端抹黑中國，一邊打造所謂三邊安全夥伴關係，將核擴散風險和冷戰思維引入南太地區，嚴重威脅地區安全穩定。「損害地區安全這頂帽子，還是由他們戴更合適。」