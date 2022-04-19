新北市一名2歲男童感染新冠肺炎後，病況急速惡化成重症進入加護病房，經全力救治仍不幸於今(19)日凌晨離世，成為國內首例幼童染疫死亡個案，消息曝光後讓許多人心碎不捨。台視美女主播陳家頤曾歷經流產傷痛，去(2021)年才剛升格當新手媽媽，看到新聞後更是難過到淚崩。

陳家頤2019年嫁給主播老公王李中彥，郎才女貌被喻為新聞界的金童玉女，隔(2020)年順利懷孕；然而產檢時竟發現肚中寶寶已沒有心跳；她在丈夫陪伴下度過流產悲痛，去(2021)年好不容易再度懷孕，但懷胎過程十分辛苦，初期孕吐相當嚴重，照超音波時還被告知有早產風險，只能在胎兒僅500公克狀態下動「子宮頸環紮」手術，她為此特地請了安胎假，並在同年10月底終於喜獲麟兒「小哇」。

如今小哇已經成長到5個多月大，經常能看到陳家頤與王李中彥透過臉書幸福曬娃，親子間的互動甜蜜洋溢。也因此，當她今天上午聽到中和確診男童在父母陪伴下離世的新聞，內心感觸極深，悲痛寫下：「看到這則快訊，心很痛，眼淚一直掉。」引起不少為人父母的網友共嗚。

網友紛紛回應表示：「真的！」、「小弟弟當天使了，無人間疾苦」、「心碎」、「有小孩之後更能深刻體會」；也有人對機制提出質疑：「為了遵守等救護車規定，丟了生命。或許冒著被罰危險，也要盡速送到醫院，分秒必爭，還有一線生機。不是有人在機場驗確診，要等救護車來載，一等就是8小時。當生命遇到危險，救護車沒有這麼多時，是否可以像檢疫旅館不夠時，有彈性或權變措施，才是便民！」。