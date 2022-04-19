台灣對於宗教信仰相當自由開放，不同信仰的人大多可以彼此尊重，不過仍有例外。一名男子就表示，女友懷孕後雙方決定結婚，但女友母親卻要求全家都是基督徒的他皈依，若不答應就拿掉小孩不結婚，讓他難以接受。網友看了也勸，分手比較好，就算結婚了，恐怕也很快離婚。

一名男子在爆料公社app中的匿名公社發文表示，女友意外懷孕，兩人決定結婚，但女友的媽媽卻要求先皈依再說。原PO不解表示，自己全家都是基督徒，女友媽媽也知道，也說好各自尊重彼此的宗教信仰，但現在卻強迫他皈依。

女友哭著說很為難，因為她媽說如果不這樣做，就要她把孩子拿掉不要結婚了，原PO拒絕了，女友卻覺得他把信仰看得比她和孩子都重要，竟封鎖原PO不接電話。原PO回家與父母商量也被臭罵一頓，認為如果現在這麼霸道，結婚後還得了，要求他們分手，但原PO仍放不下。

網友們看了紛紛搖頭回應：「分吧」、「你要想清楚這次妥協了那下次呢？只會搞得自己裡外不是人」、「哇……信佛的人竟然做這種事，這是口中唸佛，內心殘忍」、「你又不是嫁過去的不用聽他們的，我家是佛教，嫂嫂們是基督徒和天主教的,就哥哥和姪子拜就好了，沒有任何衝突、「這個婚如果你結下去，很快就離婚，相信我」。