伊林娛樂校園徵才列車今(19)日開進醒吾科大，吸引多所大學及高中職近百位學子參與徵選，學子為圓明星夢使出渾身絕活，包括外型酷似韓國知名女藝人金亞瑩Yura的醒吾科大韓國交換生尹志水，現場勁歌熱舞讓評審眼睛為之一亮。伊林娛樂將從中挖掘具潛力新人，為台灣時尚及娛樂圈注入新世代活力。

第十屆璀璨之星醒吾之星得主醒吾科大藝系學生姜俊豪也參加本次徵選，希望自己能朝更多元方向發展。(醒吾科大提供)

伊林娛樂今天前進醒吾科大徵才，現場擠滿明星夢學子，除了醒吾科技大學表藝、流音及新媒系等學生競爭報名，另包括實踐大學、大葉大學、世新大學及松山家商、復興高中、永豐高中、三義高中及光復高中等近百位年輕學子參與，其中在校高知名度的光復高中何采汶，也偕同學蔡益昇與徐慧安，一起報名KOL才藝組。

光復高中何采汶（中）蔡益昇（左）與徐慧安，三人年僅18歲勇敢逐夢，一起報名KOL才藝組。(醒吾科大提供)

參選學生向評審自我介紹並展現出拿手才藝，希望有機會能加入伊林娛樂參加專業訓練，評審左為創意活動事業部曹慧如副總、右為伊林娛樂演藝事業部蔡玉治副總。(醒吾科大提供)

尚融（前排左）、伊林娛樂造型事業部蔡玉治副總經理（前排右）與參與徵選的所有學生於醒吾科技大學現場合影。(醒吾科大提供)

伊林娛樂公司校園徵選活動，除了說明璀璨之星活動外，徵選共分時尚模特組、KOL才藝組、新星女團組三項。第十屆璀璨之星獲得醒吾之星的醒吾表藝系姜俊豪也參加徵選，除了想當時尚秀的模特兒外，他也想嘗試不同面向的發展，希望藉由這次徵選能夠加入伊林這個大家庭，接受更專業的藝人培養訓練。

醒吾科大表藝系的韓國交換生尹志水外型亮麗，酷似韓國知名女藝人金亞瑩Yura，她期待也能像Yura在演藝圈闖出一番天地。她表示很喜歡台灣的電影、音樂、娛樂圈的文化，再次來台開始嘗試拍攝一些影片介紹台灣，這次與同是韓國交換生嚴貞惠一起報名，兩人都期待能在台灣娛樂圈有發展機會。

伊林娛樂購物經紀暨造型事業部蔡玉治副總經理表示，伊林娛樂除了培養專業模特兒外，近年也栽培出不少演藝圈的藝人，並開始培訓直播主與創作者，這次徵選希望能找出更多自媒體的創作者加入伊林的大家庭。

伊林娛樂創意活動事業部曹慧如副總強調，伊林娛樂對於新人的培訓相當扎實，經由伊林選拔出來的藝人都會接受高價的基礎課程培訓，同時提供表演舞台，只要校園選才入選者，就可以直接進入璀璨之星複賽，人選KOL才藝組也會有底薪保障。

徵選現場特別請第三屆伊林璀璨之星創作歌手尚融，與同學們分享在伊林娛樂出道的經驗。尚融鼓勵所有想一圓明星夢同學，成功之道無他，就是要最強，一定比別人更具信心，才有機會贏得評審青睞，他也向大家證明，透過伊林專業的培訓計畫是邁向成功的不二選擇。

伊林娛樂校園徵選活動，主要目的在尋找2022儲備藝人，同時為第11屆Eelin Star璀璨之星活動暖身。來自馬來西亞的醒吾科技大學表藝系學生吳瑩娟及世新大學廣電系學生吳怡萱，都有模特兒與網紅經驗，兩人都在評審面前展現自信的一面，期待未來能在演藝圈一圓明星夢。