證交所公布最新排行榜，3月定期定額前十大標的再度由0050、0056連霸冠亞軍，兩檔「國民ETF」面對台股震盪行情，持續獲定期定額投資人認同，單月定期定額戶數新增3.7萬與2.7萬，不僅大幅超越第三名富邦台50的1.6萬，以及第四名國泰永續高股息的1.9萬，也領先台積電、兆豐金等傳統存股標的，顯示無論在追求股價成長或是高殖利率，多數投資人定期定額的唯一指名，還是「熟悉的0050、0056最對味」。

0050、0056是國內掛牌最久的台股市值型、高股息型ETF，累積長期績效與配息表現成績單，擁有眾多長期持有的投資人，存股ETF指標當之無愧，其中0050投資上市市值前50大個股，0056投資上市前150大個股中，預估未來一年現金股息殖利率最高的前30檔，兩檔ETF簡單易懂的選股邏輯，非常適合定期定額，因此自證交所2020年起公布定期定額排行榜以來，持續連霸第一、二名。

今年3月，0050與0056的定期定額戶數分別達陣15萬與12萬，是唯二突破十萬大關的ETF；最新總和27.9萬再度改寫新高，比ETF定期定額第三名加到第十七名的戶數還多，更是五大定期定額個股台積電、兆豐金、玉山金、合庫金與第一金戶數總和的兩倍。

法人指出，近年掀起台股ETF存股熱潮，33檔台股ETF就有11檔是2020年以後才成立，多數為科技或高股息主題，不過從0050、0056規模在今年衝破2,000億元、1,200億元，受益人數突破60萬、50萬人，定期定額戶數抵15萬與12萬新高等數字觀察，可以發現多數投資人就愛這兩檔國民ETF，透過0050直接參與台股市值成長、0056領取穩定現金股息，有長期績效與配息填息表現作為參考，定期定額更是信心十足。

同時因為0050與0056的投資魅力歷久不減，更有0050、0056的相關產品推出，也就是0050與0056的「連結基金」，將原本只能透過證券商買進的0050與0056，擴及到基金投資人也能申購。

法人建議，現階段在戰爭因素未平、美國升息因素干擾下，相較於單筆投入「猜測」進場的惶惶不安，更適合以定期定額作為主要投資方式，透過分散進場時點降低投資風險，同時可再加上逢低加碼扣款策略，參考台股大盤設定當從高點回檔多少%，或是跌破長期均線，就紀律增加扣款次數或扣款金額，趁便宜時進場，用一樣的資金可以買更多，更增資產在未來的成長空間。