10日在西班牙莫夕亞站ATP男網挑戰賽收下生涯第3座ATP挑戰賽單打冠軍的台灣男網好手曾俊欣，本周挑戰捷克布拉格ATP挑戰賽，19日首戰32強賽6比4、6比4擊敗西班牙選手卡納斯（Alejandro Moro Canas），晉級到16強；在德國斯圖加特女網賽奮戰的寶島女將詹皓晴，女雙和日本選手青山修子搭擋，兩人16強賽6比3、6比1輕取羅馬尼亞米圖（Andreea Mitu）／美國桑塔瑪莉亞（Sabrina Santamaria），闖進8強。

現年20歲的曾俊欣曾是青少年世界球王，生日和瑞士名將費德勒（Roger Federer）同為8月8日，2019年轉入職業成人賽事，去年12月在葡萄牙馬亞挑戰賽勇奪職業生涯挑戰賽首冠，今年2月在印度班加羅爾挑戰追加第2冠，上個月莫夕亞挑戰賽一盤未失勇奪第3冠，加上19日這場勝利，近期在紅土賽場累積6連勝。

曾俊欣目前世界排名第127，面對世界排名第452的卡納斯，雙方首盤中斷連5局互破發球局，曾俊欣靠著多一局破發取得局數領先，6比4率先搶下一盤；次盤一開打曾俊欣就連得4分破了對手發球局，接下來兩人一路互保，曾俊欣憑藉1局破發優勢，6比4成功鎖定勝利。

詹皓晴在斯圖加特和青山修子聯手，這一站雙打只有16籤，兩人是大會女雙第4種子，首盤雖然1個發球局失守，但3度破發成功，順利6比3先發制人，第二盤詹皓晴／青山修子攻勢更加猛烈，除了兩度攻破對手發球局，自己的發球局全部保發，6比1直落二進佔8強席次。