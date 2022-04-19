大陸交通運輸部公路局局長吳春耕19日表示，面對複雜疫情形勢，交通運輸部門全力保障上海港平穩有序運行，目前上海港船舶靠港、停泊時間有所改善。此前，外界擔憂上海港因疫情有「塞港」問題，可能影響全球供應鏈穩定。

據早前報導，因疫情持續蔓延，全球第一大港上海港面臨塞港問題，部分貨船未能停泊港口。即便成功靠港，貨櫃陸路運輸等交通物流也因封控受阻。大陸官方當時曾否認塞港相關消息，指貨船數量及通航秩序皆正常

吳春耕表示，截至目前，上海港船舶靠港、停泊時間有所改善，根據船舶自動識別系統分析，11日至17日，上海港船舶靠港靠泊的接卸運輸正常，國際貨櫃船舶靠港時間、停泊時間較今年1至2月份有所改善，綜合運輸服務的效率和裝卸作業效率都有所提升。

他還提到，上週上海港的遠洋國際貨櫃船舶平均靠港時間2.02天，較2022年的1至2月份降低了1.9％，較去年同期降低了43.9％；平均停泊時間0.99天，較1至2月份降低了11.6％，較去年同期上升了2％。