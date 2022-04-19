台灣鐵路管理局今晚說明，因有同仁確診，晚間7時起，3至6樓辦公大樓全面清潔消毒，相關接觸人員去醫院採檢，結果出爐前停止出勤。

台鐵說，下午接獲主計室同仁通知，因家人就讀的幼稚園有同學確診，17日被通知需居家照護，同時進行PCR採檢，今天接獲醫院通知為陽性。

台鐵說，這名人員18日、19日並未出勤。位於台北車站3至6樓的局本部辦公大樓，晚間7時起進行全面消毒，並請相關接觸員工採檢，採檢結果未出爐前停止出勤。

台鐵說，清消範圍未包含台北車站1樓及2樓商店。