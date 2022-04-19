今年來全球電動車需求發燒，即使原料成本高漲，尤其電動車專用鋰離子電池平均成本大漲而推升車價，買家仍排隊購買。

供應鏈中斷、西方制裁俄羅斯金屬出口和投機炒作，使首季鋰電池平均成本由去年底每千瓦時105美元飆漲至160美元。中國最夯的電動車五菱宏光Mini電池成本增加近1,500美元，相當於其售價30％。

電池商InoBat董事長佩爾默（Andy Palmer）預期電池價格持續走高。他強調電池產業利潤極低，成本高漲就必須把新增成本轉嫁給車商。

電動車商也開始漲價來因應，像特斯拉等已為此漲價，增幅達兩位數，同樣把成本轉嫁給消費者。戴姆勒技術長舒漢弗（Markus Schaefer）說：「我們必須維護利潤。」

儘管如此，電動車售價上漲並未減少消費者的需求。據資訊商EV-volumes.com資料，全球電動車首季銷售量年增近120％。特斯拉首季出貨達31萬輛創新高。

除了俄烏戰爭令汽柴油價飆漲，讓不少人轉向電動車外，環保考量也推升電動車需求。電池原料供應商Novonix執行長柏恩斯（Chris Burns）指許多電動車買家尤其年輕族群，認為電動車更環保而願意購買。

雖然專家預期電池成本可能持續上升至明年或更久，但在車商和供應商大舉投資礦源和讓原物料來源多元化之下，供應將由短缺轉為過剩，電池成本可能因此大跌。

前LG Chem Power執行長佩提爾（Prabhakar Patil）指目前鋰電池價格就像一個泡沫，其至少會持續至2023年底。

科技進步和產量不斷增加，讓電動車電池生產成本過去三十年不斷下降。去年電池平均成本每千瓦時105美元，跟1991年逾7,500美元相較銳減99％。在長期趨勢中，首季成本飆升只是曇花一現。