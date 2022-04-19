阿翰po影片 │算命阿姨 九天玄女之天女散花

網紅阿翰拍影片飾演九天玄女「唯一指定姐妹」算命阿姨「廖麗芳」成為爆紅話題，他搞笑作法稱九天玄女將會降落在「北市中華路二段XX號」，地址曝光也讓該間「當鋪」爆紅，吸引民眾「朝聖」，而影片中還有爆米花作法的幽默橋段，當鋪老闆今（19）早特定發送150份爆米花，讓民眾笑說九天玄女真的降落了。

知名YouTube頻道「阿翰po影片」日前公開一段影片，網紅阿翰扮演算命阿姨恭請九天玄女駕到，他在影片稱「九天玄女無邊之法力，天機不可洩漏之玄妙幻法，來祂在附近囉！神力滿天，有沒有看過這樣的算命，全台灣只有我」，甚至說出神明降落地點在「北市中華路二段某房屋」，完整地址曝光引發熱議。

阿翰搞笑作法稱九天玄女將會降落在「北市中華路二段XX號」，地址曝光也讓該間「當鋪」爆紅，吸引民眾「朝聖」。（翻攝自YouTube頻道「阿翰po影片」）

影片曝光地址讓網友上網搜尋，給出5星評價，而原來該地點是間當鋪，據悉該當鋪老闆決定今早在門口發送150桶爆米花。（翻攝自Google評價）

阿翰在影片說「恭請九天玄女駕到，800英呎！500英呎！降落！降落！100英呎！中華路二段XX號收到」，過程中用平底鍋當作工作，法事過程玉米慢慢變成爆米花，他稱是「天女散花」，而影片曝光的地址讓網友紛紛上網搜尋，給出5星評價，而原來該地點是間當鋪。

據悉該當鋪老闆發現網路評價爆增原本很困惑，後來得知是因阿翰影片，決定今早在門口發送150桶爆米花，讓在場「朝聖」民眾樂翻，笑說九天玄女真的降落；據悉該影片5天內累積3百萬觀看，阿翰發文說「算命阿姨隔了4年再度復出，三個平台都破紀錄，覺得很意外，真的謝謝大家」，但對於造成當鋪老闆困惱很抱歉，「廖麗芳老師實在粉拍謝」。

此外，文化部也利用阿翰扮演的廖麗芳老師製作文宣宣傳政策；品牌IKEA也在臉書上貼出平底鍋商品笑說「一把玉米、一把鹽、鍋具自己準備」跟上九天玄女唯一指定姐妹的風潮，成功打響話題，女星陳意涵也搭上時事，上山尋找九天玄女，爆笑影片引發討論。