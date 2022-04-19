三立戲劇《一家團圓》疫情持續擴大！先是服裝師確診，女主角李燕稍早之前PCR結果出爐，確定感染新冠肺炎，而飾演李燕妹妹的同劇的女星張郁婕，快篩陽性後立即驗PCR，結果剛剛出爐，竟是陽性。

《一家團圓》目前累計3人確診，分別是服裝師、李燕和張郁婕，李燕稍早之前表示，今天一早六點多就去醫院做PCR，得知確診陽性，目前僅有喉嚨不舒服、精神狀態一切正常，特別感謝醫護人員的熱情與辛勞，並且呼籲大家一定要去打第三劑，就算確診也不要驚慌，預計今晚將於臉書開直播，親自面對關心的粉絲。

好險同劇的陳冠霖三次快篩都呈陰性，PCR結果也是陰性，稍早之前在臉書表示，昨天半夜發燒後有進行PCR檢測，報告結果為陰性，身體並未出現問題；為了預防偽陰性可能，以及保護劇組、家人的安全，陳冠霖實施自主健康管理、自我隔離檢測，謝謝大家的關心。

對此，三立為求慎重，外景班已立即撤班，而《一家團圓》的劇情內容將配合演員變動，進行劇情調整，也期待演員健康重返工作崗位。

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