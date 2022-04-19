中央銀行發布3月銀行辦理人民幣業務概況，存款餘額月減人民幣20.74億元（以下單位均人民幣）或0.91％，來到2,253.21億元，已連續四個月減少的趨勢，主要是外匯指定銀行（DBU）月減29.7億元或1.49％，至1,967.62億元，更已連續八個月減少的趨勢，且總餘額及DBU餘額雙創逾八年新低。

央行統計顯示，DBU在2月跌破2,000億元大關後，3月還是續減，但國際金融業務分行（OBU）OBU月增8.96億元或3.24％，至285.59億元，2月時276.63億元、創DBU開放人民幣業務以來最低紀錄。央行開放人民幣業務，OBU是2011年7月21日、DBU是2013年2月6日，開放初期存款餘額快速增加，至2015年6月底餘額最高紀錄為3,382.18億元。

央行官員表示，3月人民幣存款包括個人或法人、活存與定存均同步減少，其中主要是一電子大廠因應資金調度需求，以人民幣支付貨款，造成存款餘額減少的結果。OBU存款餘額增加因企業戶人民幣支付需求，將帳戶上的美元轉換成人民幣，還有從國外匯入人民幣存款。

人民幣存款餘額2015年6月達高峰後開始下滑，2018年12月正式跌破3,000億元大關至2,984.42億元，至今未再重返3,000億元之上，且延續減少趨勢，近年來大致在2,200～2,500億元之間，今年3月續減至2,253.21億元，為最高紀錄反轉下滑後的新低。

國內人民幣業務已進入成熟穩定發展階段，近年來變動幅度均不大，央行官員認為，未來中長期發展也將續穩。另台灣人民款存款餘額在主要離岸人民幣市場仍居第二位，次於香港，高於新加坡及南韓。