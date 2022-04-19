網球女將謝淑薇常透過臉書粉專分享逗趣想法，對於生涯參賽獲得的獎盃，同樣也有奇妙用法，19日她分享球拍造型獎盃放上9顆蕃茄的照片，番茄擺放的形狀還是愛心，她開玩笑寫道：「家中的獎盃總有幾個解體的，搬家的時候發現這支拍子，拿來做個人沙拉盤還挺美的。＃獎盃的一百種用法」

謝淑薇去年8月就分享妹妹謝語倢在芝加哥女網亞軍的綠色玻璃碗獎盃照，當時謝語倢透露綠色玻璃碗獎盃到手沒5分鐘就被姊姊奪愛，謝淑薇笑稱，這個綠色玻璃碗拿來裝綠豆湯吃很消暑，還許願希望妹妹來年可以拿冠軍，因為冠軍的碗比較大，綠豆湯吃起來才過癮。

這次換另一個獎盃成為食物器皿，謝淑薇透露，這個球拍造型獎盃解體了，搬家時發現它，頓覺用來做個人沙拉擺盤也不賴，粉絲稱讚是不錯的巧思，也有人認為像飯勺、電蚊拍，並鼓勵謝淑薇傷癒復出後再多拿幾個冠軍獎盃，來開發新的「獎盃的一百種用法」。