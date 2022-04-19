中國公布首季國內生產總值（GDP）年增長為4.8%後，鑑於上海與各地受疫情衝擊，拖累了3月經濟增長，對4月與第2季度下行壓力更大，瑞銀與美銀同步將大陸GDP年增長率由原先的5%調降至4.2%。分析師也預料，大陸短期內很可能會推出更有效的政策來刺激經濟成長，包括降息與放寬房地產限購政策等。

據香港《經濟日報》引述瑞銀投資銀行首席中國經濟學家汪濤指出，中國疫情拖累3月增長勢頭，對4月和第2季度下行壓力可能更大，考慮到經濟下行壓力加劇，瑞銀已將今年GDP增長預測從此前的5%下調至4.2%。

汪濤表示，最近大陸愈來愈多的地區在發現確診病例後立即收緊防疫措施，在4月前17天，大陸客流量和貨物運輸量均大幅下降，尤其是長三角地區普遍出現交通物流延誤和停工停產。政府正在努力改善交通運輸堵塞和生產擾動狀況，但目前還沒有調整當前防疫政策的跡象。該行預計4月工業生產可能大幅走弱，並且如果海外訂單因此而轉移到其他經濟體，則可能令2季度整體工業生產持續承壓。

她表示，考慮到經濟下行壓力加劇，將2022年GDP增長預測從此前的5%下調至4.2%。預計二季度GDP較一季度環比小幅下跌（按年增長3.3%），假設下半年防疫限制措施有所放鬆，經濟增長勢頭或將反彈。未來更多的政策支持會出台穩增長，主要包括加大基建投資、促進信貸增長和放鬆房地產政策。。

汪濤同時下調今年居民消費價格指數(CPI)預測至2.4%，並預計人民幣兌美元進一步走弱，預計年底人民幣兌美元滙率將走弱至6.6。

此外，美銀將中國今年實質GDP增長預測由4.8%下調至4.2%，預期長三角一帶的封控措施持續，其他主要城市或製造業中心應不會進一步封城，經濟活動在第2季可能受到衝擊，自第3季起將溫和回升。但如果新冠疫情惡化，更多的主要經濟中心部分或全部封控，對增長造成的衝擊可能會更加嚴重和持久，如此將使得今年實質GDP增長進一步放緩至3.5%。

報導說，渣打銀行亦將中國中國第2季GDP增長預測由5%調低至3.5%，全年GDP增長預測由5.3%下調至5%，因為封控措施造成的損失日益嚴重。巴克萊也將全年GDP預測由4.5%下調至4.3%，該行預料疫情造成的影響將延長。在此之此前，星展集團已下調對中國經濟增長的預測，從5.3%降至4.8%。