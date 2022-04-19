黑海艦隊的旗艦「莫斯科號」(Moskva)被擊沉，引發的後續問題正在醞釀，有些水兵的家屬根本不知孩子在艦上服役，直到收到軍方的一紙陣亡通知。他們要求軍方出面說明清楚，為什義務役士兵被改成志願役士兵。

英國衛報(The Guardian)報導，莫斯科巡洋艦在黑海沉沒後，尤利婭•齊沃娃(Yulia Tsyvova)一直在拼命尋找有關她兒子安德烈(Andrei)的下落。她與其他數百名水兵的家屬一樣，沒有被告知孩子的生死。

然而在周一早上，她接到最不想聽到的消息，軍方的電話通知她「安德烈已經死了」。

齊沃娃哭著對記者說：「這怎麼可能呢?他只是個19歲的義務役士兵，怎麼會直接上戰場?他們沒有告訴我其他任何事情，也沒有說葬禮何時舉行。

與齊沃娃有類似心情的官兵家屬還很多，莫斯科號是個大型巡洋艦，有510名基礎水兵在該艦上工作。然而俄羅斯軍方對莫斯科號士官兵的死亡、受傷和失踪人數列為機密。

媒體報導稱，俄羅斯軍方總是隱瞞此類重要訊息，2000年的庫斯克號核潛艇沉沒事件就已是如此，庫斯克號的魚雷燃料外洩發生爆炸，軍方一直隱瞞與拖延救援工作，導致118名水手全部死亡。

卡內基莫斯科研究中心(Carnegie Moscow Center)高級研究員亞歷山大•加布耶夫(Alexander Gabuev)指出，俄羅斯政權從來就習慣隱瞞具有負面影響消息的真相，這並不令人驚訝，諱莫如深一向是他們的武器。

莫斯科號家屬所要求的真相，牽涉到俄國侵略軍的組成成分，在開戰初期，他們當中到底有多少人知道自己卷入了一場侵略戰爭？一般來說，徵兵入伍者不會做為第一線作戰部隊，但是在他們在烏克蘭被俘後，自白表示自己是在出動前被迫簽下轉服志願役的合約，之後俄國國防部只能承認此事，趕緊表示之後的戰爭將不會再出現類似的事情。

但莫斯科號水兵的家屬告訴媒體，他們失蹤的孩子確實只是義務兵，而不是簽了合約的職業士兵。

德米特里•許克雷貝特（Dmitry Shkrebets）表示，他的兒子葉戈爾(Yegor )是一名伙房兵，沒想到竟然被列入莫斯科號的失蹤人員。

有些船員的家屬比較幸運，找到了活下來的家人。比如艾斯肯德•傑帕羅夫（Eskender Djeparov）說，他從國防部的一段影片中認出了他的弟弟阿克巴 (Akbar )，而且後來有打電話回家報平安，他明確的說「自己就想把兵當完，絕對沒有簽志願役合約。」

俄國政府仍在隱瞞莫斯科號的詳情，水兵家屬烏利亞娜•塔拉索娃(Ulyana Tarasova)在網上留言：「我的兒子塔拉索夫•馬克(Tarasov Mark)在莫斯科巡洋艦上失踪。」幾個小時後，她的留言就不見了。

獨立的俄語新聞網站 Meduza 援引消息人士的話稱，莫斯科號約有500名士官兵，其中37名成員確定陣亡，100多人受傷，而失踪的確切人數尚不清楚。