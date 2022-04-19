俄烏戰爭5大神預言曝光？俄烏戰爭爆發近2個月，對於戰事進展也在全球掀起熱議，大陸媒體人何亮亮日前在網路節目中表示，曾任俄羅斯國家杜馬副主席的弗拉迪米爾．吉里諾夫斯基（Vladimir Zhirinovsky），曾對俄羅斯前途及俄烏戰爭做出5大預言，雖然他最近去世了，但他生前在俄國影響力很大，自己身為媒體人，「看完這些預言後，是覺得很佩服的」。

陸媒體人何亮亮日前在網路節目「時事亮亮點」中談及俄烏戰爭，他表示，曾任俄羅斯國家杜馬副主席的弗拉迪米爾．吉里諾夫斯基（Vladimir Zhirinovsky），曾做出俄烏戰爭等5大預言。這人在俄羅斯是很有名氣的一位政客，是俄羅斯政黨「俄羅斯自由民主黨」（LDPR）黨魁，雖然最近去世了，但他生前在俄國影響力很大，有值得一提的事蹟。

何亮亮說，吉里諾夫斯基在40多歲時，適逢蘇聯解體，在解體後成立「俄羅斯自由民主黨」，這個黨在俄羅斯是一個著名的政黨，而且在每一次的杜馬選舉中，都能獲得一定的席位，雖然席次不足以成為一個大黨，但在一些時候，還是能充當關鍵小黨。而在他死後，俄羅斯媒體總結了他生前「神一樣的預言」，自己身為媒體人，看完這些預言後，也是覺得很佩服的。

對於吉里諾夫斯基，何亮亮坦言，自己久仰他的大名，但過去並沒有關注他的這些預言，要能準確做出預言是不太容易的。

何亮亮指出，吉里諾夫斯基這5大預言，都是在這20年內所發生的事情。第一，就是有關於俄烏戰爭，吉里諾夫斯基早在去年12月，就明確公開表示，俄羅斯會對烏克蘭發動戰爭，而俄羅斯在2月24日入侵烏克蘭，等於提前2個月就預言俄烏戰爭將會爆發。

第二，是關於哈薩克斯坦的騷亂，哈薩克斯坦在今年2月發生騷亂，但吉里諾夫斯基早在去年7月就預言，由於哈薩克斯坦的局勢，經濟正在惡化及外部勢力干預，引起本國人民不滿情緒，所以他預測，哈薩克斯坦將在隔年初，發生大規模的騷亂。不過，何亮亮直言，這預言能說中，可能也與吉里諾夫斯基出生於哈薩克斯坦有大的關係。

第三，是關於俄羅斯反對派領袖捏姆佐夫，吉里諾夫斯基曾在2013年預言，捏姆佐夫曾擔任過俄國副總哩，後來卻退出政府加入反對派，是一個叛徒，將死於非命，而在2年後的2015年，捏姆佐夫就被車臣的秘密人士暗殺，死於莫斯科河畔。

第四，是關於克里米亞的預言，吉里諾夫斯基曾於2008年在杜馬的一次辯論會中，談到克里米亞問題，他表示，有很多俄羅斯人生活在克里米亞，而俄羅斯在克里米亞駐紮著黑海艦隊，如果需要的話，俄羅斯應該會去克里米亞保護自己的公民。而到了2014年，俄羅斯就出兵克里米亞，等於在6年前就做出這樣預言。

第五個預言，則是關於美國的，吉里諾夫斯基在2004年的一場記者會談話中，向在場的外媒表示，下一任(2008年)的美國總統，應該是一個黑人，是一個屬於少數族裔，觀點比較自由派的人。過了4年，2008年有著黑人血統的歐巴馬當選美國總統。

最後，何亮亮直言，不管他政治立場如何，從預言的角度來看的話，吉里諾夫斯基這5個神一樣的預言，是讓大家印象深刻的。