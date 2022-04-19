疫情持續延燒到讓演藝圈也接連爆確診，由於日前《小明星大跟班》傳出有人員確診，讓當天參與錄影並被匡列為密切接觸者的藝人田依甯不敢輕忽，立刻進行快篩與PCR檢測，她今(19日)也在IG親曝結果報平安，篩檢出爐呈陰性。

田依甯今(19日)發文表示自己結果都好，沒有身體不適，「因為錄《小明星》，當天與我有密切接觸的來賓確診，所以我也被列入匡列的對象，被通知的當天就立刻進行快篩檢測，結果是陰性」隨後她也依照指示，搭乘防疫計程車至醫院實施PCR採檢，檢驗結果同樣為陰性。

田依甯表示，雖然目前已是安全狀態，但仍不敢輕忽也害怕影響身邊的家人朋友，光是被匡列，就讓她感到萬分自責與抱歉，因此田依甯也說到，目前會依政府規定及指示，進行自主隔離、健康管理、定期快篩「我也會照顧好自己」要粉絲放心。

27歲的田依甯過去在《全明星運動會》第3季中不但獲得MVP獎座的肯定，也順利在冠軍賽奪下「最佳進步獎」，表現讓人為之驚艷，而結束比賽後她再度辣秀藍色系腰間挖空的連身泳裝，除了秀出纖細又修長四肢外，豐滿上圍藏也藏不住，再加上由上往下拍的角度，整個人的比例變得更加完美，讓粉絲驚呼大讚：「那個腿分我一半謝謝」、「長腿女神欸」、「現在才發現10身材火辣」、「腿好長，真羨慕」。