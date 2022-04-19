未有對手競爭 柏克夏可望如願收購Alleghany 22:212022/04/19 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國保險公司Alleghany在18日表示柏克夏海瑟威3月21日提出116億美元現金收購該公司後，迄今未有其他公司提出競價收購。 由於一個月競購期（go-shop period）將於21日結束，外界認為柏克夏將如願收購。Alleghany股價18日盤前下跌0.5％至835.25美元。 飼料成本大漲成本吃緊 生乳收購價調漲沒共識 優質公司自發性下市 金管會讓證交所當守門員 #Alleghany #柏克夏 #如願 #收購 #未有 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 金融併購 顧問業：今年還有戲唱 04:102022/04/09 金融．稅務 馬斯克開價430億美元 收購推特 04:102022/04/16 話題觀察 對抗穆斯克惡意併購 推特祭出毒藥丸戰略 04:102022/04/17 全球財經 《國際產業》德URG收購Pepper機器人開發商 Q2完成交易 15:392022/04/12 財經 馬斯克亟思收購推特 凸顯社群媒體軟實力價值 17:472022/04/16 科技 《國際產業》推特丟「毒丸」 馬斯克嗆收購後要這樣做 12:092022/04/19 財經 巴菲特無意退休 強調自己健康狀況極好 22:192022/04/15 財經 馬斯克提議430億美元買推特 稱若不成交恐賣持股 13:012022/04/15 國際 KKR擬收購資安企業Barracuda 交易價值估40億美元 07:102022/04/13 財經 《半導體》神盾溢價23%收購 晶相光高掛漲停買不到 10:112022/04/11 財經 出價430億美元 穆斯克 收購推特阻礙多 04:102022/04/16 全球財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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