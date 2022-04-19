美國保險公司Alleghany在18日表示柏克夏海瑟威3月21日提出116億美元現金收購該公司後，迄今未有其他公司提出競價收購。

由於一個月競購期（go-shop period）將於21日結束，外界認為柏克夏將如願收購。Alleghany股價18日盤前下跌0.5％至835.25美元。