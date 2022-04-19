「BUGVEL」成員各個外型出眾，左起RAIRA、GUNO、MAHIRO、KOSHIN、MINATO。（DREAM PASSPORT INC.提供）

「BUGVEL」希望疫情結束後可以早日來台和粉絲見面。（DREAM PASSPORT INC.提供）

日本男團「BUGVEL」由4位日本成員MINATO、RAIRA、MAHIRO、KOSHIN，及1位台灣成員GUNO（王君豪）所組成，上月30日以首張單曲專輯《bad guy》正式出道，今（19日）接受台灣媒體視訊聯訪，GUNO透露除了曾一起在韓國打拼的好戰友MAHIRO外，其實跟團員們才相處了22天，不過因為他一到日本隔天就要參加SHOWCASE，KOSHIN表示「有緊鑼密鼓的排練，又有很多宣傳活動，所以我們基本上一直都在一起」，私下也會一起吃飯，自然就有好感情。

GUNO和MAHIRO曾在韓國「YG娛樂」當練習生，也一起參加過選秀節目《YG寶石盒》和《PRODUCE X 101》，現在又一起在日本出道，GUNO透露當初MAHIRO問他「要不要一起來日本」，2年前有先赴日和和團員見面、開會，「家第一次見了1小時，當時正在討論要不要組團，因為是人生中滿重要的一件事，但會議完全不像是開會，反而像在聊天，是開心的氛圍」，也讓他回憶起在「YG娛樂」當練習生時，因為不會韓文，練習生中也沒人會中文，只能一個人吃飯，一個人學習，「因為我是多疑的人，不會說韓文的時候，都會想說他們是不是在說我壞話，後來才知道大家都很溫暖」。

回台灣後考慮了很久，但他因為實在太想和MAHIRO一起出道了，就決定加入「BUGVEL」，怎料疫情爆發，簽證不好申請，所以都待在台灣獨自練習唱歌、跳舞，僅有線上活動才會「現身」。結果今年4月初簽證又很突然就下來了，讓他措手不及，「我到處借大行李箱，很多東西來不及帶，狗狗也沒辦法帶來，後來才知道要半年前先做檢驗，我搭計程車往機場的路上，抱著牠狂流淚，到機場也待到最後20分鐘才衝去搭機。」當然他也帶到伴手禮給成員，但已有請朋友寄一箱泡麵過來，更不忘強調「還有滿漢大餐唷」，MINATO聽到後也貼心救援：「他有帶最棒的笑容來給大家當禮物。」

GUNO也表示，疫情趨緩想帶隊友們來台，身為新北中和人，開始滔滔不絕介紹起自己的口袋名單，激動喊一定要來中和新生街附近的夜市，「積穗國中前面的章魚燒超好吃，比日本的還要好吃，還有老兵牛肉麵，跟我家樓下的炒麵店，和北二高下面的土虱湯」，但聽了這麼多之後，MINATO還是表示最想去夜市吃雞排和臭豆腐，GUNO再度表示因為自己常帶狗狗去散步，認識很多店家，興奮回隊友：「我也有認識雞排店老闆。」另外，愛下廚的他，還會做菜給團員吃，已煮過炙燒明太子沙拉、茶碗蒸、蝦餃、干貝鮭魚卵丼等，MAHIRO則對於他做的和蒜蓉炒蝦讚不絕口，直說：「我可以吃好多碗飯。」

因疫情嚴峻，現在日本參與活動，只能用拍手代替尖叫，MINATO說「還是可以感受到粉絲滿滿的愛和支持」，KOSHIN、RAIRA也覺得就算不出聲，仍得到了很多能量和元氣，GUNO則說發現粉絲年齡層超廣，還有高齡80歲的熱情阿嬤粉狂喊他的名字，讓他想到自己的外婆，5人也都很期待能早日來台灣與粉絲見面，4位日本成員也紛紛秀了向GUNO學到的中文RAIRA會講「辛苦了」，MAHIRO迸出一句「可愛」，MINATO則會說「台灣」，KOSHIN更直接撂台語「我要吃便當」，透露是自己某天想吃便當時和GUNO學的。「BUGVEL」最新專輯《bad guy》已數位上架，《Heartbreaker》6月29日發行。