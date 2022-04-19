28歲女歌手文慧如從新加坡來台奮鬥，去年底舉辦「做你的太陽生日音樂會」頗受歌迷好評；眼看台灣本土疫情嚴峻，她今（19日）透露全家都確診，引起關注。

台灣本土確診數量越來越多，19日更是一口氣暴增1626例，連演藝圈都拉警報，藝人曾瑋中、李妍瑾、李燕和張郁婕等陸續中鏢，戲劇《一家團圓》、節目《就是這味》、《小明星大跟班》、《綜藝大熱門》等都驚傳工作人員染疫，而文慧如稍早之前在IG限時動態表示，住在新加坡的家人都不幸感染病毒。

「老媽中了換老爸中，老媽好了換老妹中。」文慧如曬出全家人快篩陽性的照片，憂心忡忡地表示，這幾天人雖然在台北，但一顆心都懸在新加坡家人的病情，好在都算是輕症，沒有很嚴重的不適感，文慧如期許疫情可以慢慢轉為流感化，達到真正的共存，社會大眾就能回歸正常的生活。

文慧如是新加坡童星出身的創作歌手，曾翻唱黃明志的《漂向北方》創下高達5千四百萬點擊而走紅，被封為新生代「翻唱女神」；去年她推出最新單曲《做你的太陽》，並在28歲生日舉辦「做你的太陽生日音樂會」，受到粉絲的好評；感情方面也很順利，去年接受音樂製作人男友張暐弘的求婚，事業、愛情皆得意。

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