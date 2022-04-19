美3月新屋開工月增0.3％ 優於預期 22:212022/04/19 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國商務部19日公布數據顯示，即便房貸利率飆升，但3月新屋開工月增0.3％、年增近4％，經季調後的年率達179萬戶，高於市場預期的173萬戶。 而3月營建許可月增0.4％、年增6.7％，經季調後的年率達到187萬戶，高於市場預估的182萬戶。 另外，據紐約聯準銀行18日調查顯示，僅43.3％的租屋者預期「未來能擁有自己的房子」，此比率不僅低於2021年的51.6％，更創下此調查2014年開始以來最低，顯示房價過高打擊民眾購屋信心。 美3月工業生產月增0.9％ 優於市場預期 美國3月PPI年增11.2％ 增幅高於市場預期 #月增 #新屋開工 #經季調 #率達 #租屋 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美國3月零售額低預期 上周初領失業救濟人數高預期 03:292022/04/15 財經 中和納骨堂使用率達百分百 預計再增2000個牌位6月底完工 12:392022/04/09 寶島 3月信保融資1,336.31億 月增逾七成 04:102022/04/19 金融．稅務 不畏市場雜音，延續成長趨勢 雙A3月營收 月增逾三成 04:102022/04/09 財經要聞 租屋妹4個月電費107元 網加碼2招更省：只繳40元 15:392022/04/14 生活 楊文科五箭齊發 政見達成率8成3 04:102022/04/16 地方新聞 《類股》首季營收不同調 東台年減1成、捷流閥業創同期高 17:292022/04/11 財經 網家 擁三大營運成長動能 04:102022/04/11 產業．科技 晶片拉貨動能強 瑞昱、聯詠業績報喜 04:102022/04/09 財經要聞 美國3月CPI年增8.5％ 創下40年新高 22:162022/04/12 財經 遠傳電信3月EPS 0.25元 年成長達29.9％ 21:322022/04/11 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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