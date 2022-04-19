美國商務部19日公布數據顯示，即便房貸利率飆升，但3月新屋開工月增0.3％、年增近4％，經季調後的年率達179萬戶，高於市場預期的173萬戶。

而3月營建許可月增0.4％、年增6.7％，經季調後的年率達到187萬戶，高於市場預估的182萬戶。

另外，據紐約聯準銀行18日調查顯示，僅43.3％的租屋者預期「未來能擁有自己的房子」，此比率不僅低於2021年的51.6％，更創下此調查2014年開始以來最低，顯示房價過高打擊民眾購屋信心。