大陸疫情持續，漫長封控措施引爆各地民怨，對於「動態清零」政策質疑聲亦起起彼落。知名的防疫專家、中國工程院院士鍾南山本月稍早曾在《國家科學評論》刊發英文社論文章指出，現行的動態清零政策不能長期維持，中國需要重新開放，以使社會經濟發展正常化。

「國家科學評論」（National Science Review）是大陸第一份英文版自然科學綜述性學術期刊，鍾南山與大陸呼吸疾病國家重點實驗室副研究員關偉杰共同發表題為《關於中國在即將到來的COVID-19時代重新開放的戰略》文章，就中國大陸如何重新開放提出5點建議。

文章說，第1點建議指出，在全國範圍內實施疫苗接種是實現群體免疫的關鍵。第2點則是要加快靶向藥物和有效中和抗體藥物的研發。除了輝瑞和默沙東新冠口服藥之外，其他在研究中的口服藥及注射藥物的亦為改善臨床結果提供了希望，呼籲在這一方面加強國際合作。

第3點建議是在社區環境中應當優先考慮凱蘇抗原試劑盒檢測。與核酸檢測相比，它可以顯著縮短周轉時間，且對醫療設施和人員的依賴性更低。第4點是加強對潛伏期和恢復期感染個案的縱向隨訪調查，以為決策者制定科學管理提供參考。第5點是在某些指定城市或地區進行試點調查，並根據輸入新個案的流行特點調整政策。這對於驗證中國向安全有序的社會重新開放過渡的成果至關重要。

港媒《經濟日報》指出，值得注意的是，針對第5點，早前多家媒體曾報導表示，中國國務院聯防聯控機制選擇上海、廣州、成都、大連、蘇州、寧波、廈門和青島8個城市作為新冠疫情防控措施優化試點研究工作試點地區，於4月11日正式啟動，惟不久後該陸媒文章被刪除。