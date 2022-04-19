本土確診個案連日破千人，且有多位兒童確診，令家長十分擔憂。萬芳醫院精神科醫師潘建志提醒，孩子若不慎確診，且出現持續發燒，及胃痛、腹瀉、嘔吐、紅疹、眼睛充血、頭暈目眩等任一症狀，很有可能是發生「兒童多系統發炎症候群（MIS-C）」，應立刻就醫治療。

潘建志16日於臉書粉專《BillyPan潘建志醫師》發文表示，國內首例重症男童確診後出現發高燒、意識不清等症狀，隨後被送往加護病房並列為重症。實際上，香港也曾發生多起類似案例，提醒家長應注意19歲以下兒童及青少年染疫後，是否出現「兒童多系統發炎症候群（MIS-C）」的表現症狀。

潘建志解釋，MIS-C是新冠肺炎流行後才出現的發炎性疾病，多發生在確診後的2至6周內，為了防堵該疾病發生，許多國家也開始給5至11歲的兒童打疫苗。他也提到，根據國外統計，MIS-C發生機率約萬分之3，患者平均年齡為5至8歲，且有3至6成患者會住進加護病房，死亡率在2至10%之間。

兒童多系統發炎症候群可能症狀。（圖／翻攝自臉書粉專BillyPan 潘建志醫師）

至於MIS-C的表現症狀有哪些？潘建志分享美國疾病管制暨預防中心（CDC）公布的衛教單，其內容指出，兒童或青少年若於6周內確診新冠肺炎，或與確診者密切接觸，且出現持續發燒及胃痛、腹瀉、嘔吐、紅疹、眼睛充血、頭暈目眩等任一症狀，可能是確診後併發MIS-C，應立刻就醫治療。

另外，若兒童或青少年出現嚴重的MIS-C警示症狀，包括呼吸困難、持續胸痛胸悶、意識不清、行為異常、嚴重腹痛、無法保持清醒，以及皮膚、嘴唇及指甲床呈現蒼白或灰、藍色，應立刻送往醫院急診。

值得一提的是，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥曾表示，有研究報告顯示，打疫苗反而可讓染疫後出現MIS-C的機會降低，如美國研究指出，12至18歲青少年完整接種2劑疫苗後，能有效降低91％MIS-C疾病的發生。