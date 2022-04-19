衛福部長陳時中昨表示輝瑞/BNT疫苗採購合約不太容易談，遭外界質疑動作太慢，今天下午火速改口表示，談判已進入最後階段。中央流行疫情指揮中心深夜再發布新聞稿指出，防疫是唯一考量，去年第4季就積極洽談採購輝瑞兒童疫苗，駁斥外界批評「疫情升溫才要買疫苗」的說法。

今(19)日表示，有關近期媒體針對輝瑞兒童COVID-19疫苗(以下簡稱輝瑞兒童疫苗)採購之疑慮，指揮中心重申，衛生福利部疾病管制署自去(2021)年第4季即與相關單位洽商採購今(2022)年BNT疫苗供應事宜，非因近期國內疫情才進行規劃採購。

指揮中心說明，企業團體捐贈的1500萬劑BNT疫苗為成人劑型，適用於12歲以上族群；至於提供5歲至未滿12歲族群使用的兒童劑型，係由輝瑞公司生產，二者製造廠及包裝規格皆不同，且原廠嚴格禁止自成人劑型抽取1/3劑量供兒童使用。

指揮中心指出，BNT疫苗與輝瑞兒童疫苗採購供應合約涉及多方權利義務之規範，故為爭取我方最有利供貨條件，疾病管制署與相關單位多次溝通協商，妥適修改合約條款，以共創多贏目標，維護國人健康安全。

指揮中心強調，防疫是政府唯一的考量，採購疫苗，儘快進行接種，提升疫苗覆蓋率，守護國人健康是最重要的目標。