縣府工務處漏夜搶修。（雲林縣府公務處提供）

斗六市後火車站的武昌路與慶生路路口今晚8點半路面中間突然冒出不明白色臭氣煙霧，路面高溫達60度，雲林縣府工務處趕往勘察，欣天然公司查證結果並非該公司管線，多單位抽絲剝繭後研判可能是台電電纜外露，工務處長汪令堯親自指揮，漏夜派怪手開挖立即搶修。

雲林縣斗六鐵路派出所晚間接獲民眾通報，後火車站出入口的地面中冒出白煙有臭味，希望能通報單位處理。縣府工務處接獲通報後，立即派員趕往了解。

汪令堯表示，環保局、消防局人員也陸續到現場，但使用五用氣體探測器也未測得任何數據，等候欣雲天然氣公司到場。

消防局針對溫度異常的柏油路面以熱顯像測量，溫度竟高達60度70攝氏度，但未發現氣體滲出或排放。

縣府各單位現勘時，已無白煙和臭味，陳情人表示稍早路面產生的煙霧疑似雨水蒸發所致，當時有些許瀝青異味。

欣天氣公司工程師檢查後表示，該柏油路下方並非天然氣管線所在，使用702氣體偵測器及雷射光譜儀，也無異常反應。

汪令堯認為事出必有因，務必找出原因，以防無預期發生爆炸傷人，從現場有汙水孔、台電人孔，研判該處與台電有關，消防局隨即聯繫台電公司道現場釐清是否為電路異常，果然找到原因，白煙是因為電纜外露。隨後台電先電筒斷電，工務處支援調派怪手火速開挖搶修。