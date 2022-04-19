國內新冠疫情加劇，藥師公會全聯會日前緊急召開應變會議，宣布全國25縣市的地方公會，將配合中央政策執行「送藥到府」服務。不過，前台南縣長蘇煥智指出，目前衛福部沒有提供專門治療新冠肺炎的藥物，這形同是讓患者自生自滅，他更痛批陳時中失職、沒有責任感，並直言台灣人民只能自求多福了。

蘇煥智19日在臉書上表示，指揮中心也宣布由藥師公會號召參與的社區藥師提供給居家照顧確診者的藥物。但問題是目前衛福部同意提供的藥物都是緩解類似感冒症狀的藥，例如普拿疼、感冒藥。根本沒有專門針對新冠治療的藥！藥師給的這些藥品根本無法「防止新冠確疹者朝向中重症化」！

蘇煥智認為，指揮中心不提供確診者對抗新冠的藥物，等於讓確診者以自己的免疫力對抗新冠病毒，形同自生自滅。反觀美國自3月7日就提供給確診者5天的特效藥。而日本對輕症或無症狀感染者在家照顧，也都提供綜合抗體藥物及針對新冠病毒的治療藥物。

蘇煥智指出，指揮中心和陳時中不能為確診者提供專門治療新冠的藥物，充分顯示完全沒有準備好。沒有跟上國際與疫共存所需的配套措施，嚴重失職而且沒有責任感！「台灣人民只能自求多福了」。