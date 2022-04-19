買房若發現管理費特別低，恐怕不見得是好事，一名網友表示，去年中在高雄買了一戶兩房的新成屋，房價從500萬漲到700萬，管理費一坪60元，原本以為自己買到優質社區，沒想到鄰居幾乎都是八年級生，加入社區群組後看到一堆狗便狗尿、門口放雜物垃圾等光怪陸離的事，讓他當場崩潰直呼「還好我是出租，沒有要自住」。

這名網友18日在《PTT》表示，這是他第一次買新大樓，社區超過200戶，其中兩房的小坪數就佔了6-7成，權狀約20-25坪，房價不含車位，從開賣時的500萬漲到最後賣700萬左右，可能因為總價較低，住戶普遍很年輕。

原PO指出，後來發現鄰居非常多八年級生，管委會成員幾乎都不到30歲，加入社區群組後，看到一堆光怪陸離的事，包括抽煙、在陽台丟垃圾，還有狗便狗尿、門口放雜物堆垃圾、車位亂停、半夜有8+9叫囂等等。

更無奈的是，新建案豪華公設非常多，有閱覽室、健身房、有氧教室、烹飪區、卡拉ok、視聽室、兒童遊戲室、撞球室、吧台區，只差沒有泳池，物業管理聽說一個月就要20-30萬，還要加清潔、垃圾處理、定期保養等等，管委會成立後馬上就發現，管理費可能難以支撐，因此提議公設收費。

原PO忍不住問「這種是社區大樓常態嗎」，呼籲大家要注意管理費低不是好事，直呼還好他是出租，沒有要自住。網友則紛紛回應「戶數越少越好，管理費高於平均值更好」、「管理費提高才重要，自己去算一算就知道多少合理」、「基本上戶數越少、總價越高，雷的機率越小」，也有人說「有錢人素質不一定比較好，但是有錢至少可以處理問題」。