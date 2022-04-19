中國外交部發言人汪文斌今天證實，中國已經和索羅門群島正式簽署雙邊安全合作框架協議。此舉引起美國與盟國澳洲、紐西蘭擔心，中國影響力將深入其傳統勢力範圍。

美國白宮昨天表示，印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）與國務院亞洲事務高階官員這週將就索中安全協議一事，訪問索羅門群島。

澳洲官員今天說，中方似是在白宮官員抵達索國首都荷尼阿拉（Honiara）之前，搶先公布協議簽訂一事。

澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）指出，政府對索中安全協議的簽訂「深感失望」，並將繼續設法進一步釐清協議內容。她也注意到，協議完成簽署後，是由北京政府出面宣布相關事宜。

潘恩今晚透過聲明稱：「我們擔心協議制定過程缺乏透明度，並注意到該協議可能破壞區域穩定。」

澳洲廣播公司（ABC）報導，索國總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）將在未來數天內，就索中安全協議發布聲明。

澳洲上週才派遣太平洋事務部長賽索嘉（Zed Seselja）出訪荷尼阿拉，希望勸阻蘇嘉瓦瑞不要簽署這項協議。

索羅門群島於3月透露將與中國建立夥伴關係，以對抗安全威脅並確保安全投資環境。但澳洲、紐西蘭、美國與部分太平洋島國都批評此舉將破壞區域穩定。

在遭到區域各方反對後，索國表示將不會允許中國在索羅門群島設立軍事基地。