今日新冠肺炎本土確診新增1626例，指揮中心也宣布全國各縣市必須在1周內啟動居家照護管理措施。對此，醫師沈政男指出，Omicron疫情曲線就像是巴黎鐵塔，現在台灣仍處於基座部分，以台灣的人口數目，塔尖破十萬是合理估計。

沈政男在臉書發文表示，目前大眾運輸車站人流指數已經降到了2020年4月的水準，也就是最早一波疫情的程度，自己原先估計4月26日單日新增確診會破萬，現在會延到4月29日，代表大家沒有放棄圍堵，是人流指數下降的結果。

沈政男比喻，Omicron疫情曲線就像是巴黎鐵塔，而現在台灣仍處於基座的部分緩步爬升，但過了腰部點以後，就會循著塔身往上噴發，近期是主動減少人流被壓下來一些，不過新增確診累積到一定程度，屆時就會往上噴發。若是民眾願意「自發式三級」，就有可能蓋不出巴黎鐵塔，而成為丘陵或山脈。

沈政男觀察各國疫情走勢，幾乎皆是巴黎鐵塔曲線，而且塔尖數字都破萬，其中日本能維持丘陵曲線，是因病毒檢測太少而低估確診數字。以台灣的人口數目，塔尖破十萬是合理估計。

若以縣市來看，沈政男認為北北基3縣市的情勢已經靠近噴發點，噴發點能不能延後或者壓制，關鍵就在於接觸者隔離，透過圍堵傳播鏈，疫情曲線才不會像巴黎鐵塔大噴發，「如果新增太多，超過了公衛與醫療負荷，屆時從快篩、隔離到休息，都必須靠自己」。